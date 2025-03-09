موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 وطرق الاستعلام

موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة الخاصة بشهر مارس 2025، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، حيث سيتم إيداع المعاشات لأكثر من خمسة ملايين أسرة مستفيدة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تقديم منحة رمضانية إضافية بقيمة 300 جنيه للمستفيدين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2025، بالإضافة إلي طريقة الاستعلام عن المعاش بكل سهولة ويسر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سيبدأ رسميًا يوم السبت 15 مارس 2025، عبر جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، كما أكدت الوزارة توفير عدد من منافذ الصرف الإضافية بهدف تقليل الازدحام.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بما يضمن سهولة الوصول إليها في جميع المحافظات، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد.

مكاتب البريد المصري التي توفر خدمات الصرف النقدي بسهولة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

يمكن للمستفيدين التحقق من قيمة المعاش وموعد صرف معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة من هنــــــــــــــــا

اختيار "خدمة الاستعلام عن المعاش".

إدخال الاسم كاملًا كما هو مسجل رسميًا.

تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.

الضغط على "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش المستحق.

زيادة جديدة في معاش تكافل وكرامة ابتداءً من أبريل 2025

يذكر أن أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في قيمة المعاشات، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أبريل 2025.

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