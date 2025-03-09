يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد صرف معاشات إبريل 2025، التى يتزامن موعدها الرسمي مع إجازة عيد الفطر المبارك، ويستعرض الموجز موعد زياد معاشات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر 2025.

ينتظر نحو من 13 مليون مواطن موعد صرف وزيادة معاشات إبريل، والذي يبدأ رسميًا يوم 1 أبريل 2025، ولم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تقديم أو تأخير موعد الصرف رغم تزامنه مع إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تم الإعلان عن زيادة معاشات شهر أبريل بنسبة 15% للمعاشات، والتي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات أبريل

وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف معاشات إبريل اليوم سيكون بداية من يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر.

زيادة معاشات شهر أبريل

زيادة معاشات شهر أبريل

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو 2025، وفقًا للقانون، بينما لن يتم تطبيق أي زيادة خلال شهر أبريل 2025 ، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزم الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

جدول شرائح معاشات شهر أبريل 2025

تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى عدة شرائح وفقًا لقيمة المستحقات المالية، وجاءت على النحو التالي: الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدد من المنافذ المختلفة، وهي: ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بجميع البنوك المصرية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

منافذ فوري، والتي توفر إمكانية الصرف بسهولة وسرعة.

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