موعد صرف معاشات شهر أبريل المقبل في العام الجاري 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل في العام الحالي 2025.. ينتظر ملايين المستفيدين الإجراءات الجديدة التي كشفتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تشمل ارتفاع في نسبة 15% في المعاشات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي من موعد صرف المعاشات في الشهر المقبل.

إليكم موعد صرف المعاشات في الشهر القادم

ومع ذلك، هناك بعض الفئات التي لن تستفيد من هذه المعاشات وذلك يكون بناءً على القوانين المنظمة لصرف المستحقات التأمينية.

متى سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل 2025

سوف يبدأ صرف معاشات شهر أبريل يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي وذلك عبر عدة قنوات، منها:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM).

- ومكاتب البريد المصري.

- وأيضاً فروع البنوك المعتمدة

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- ومنافذ "فوري" المعتمدة.

الفئات الغير مستحقة إلى صرف المعاشات

أصحاب المعاشات الذين يستحقون معاشًا آخر وهو أعلى قيمة: يُلغى صرف المعاش الأدنى حين استحقاق معاش آخر ذو قيمة أكبر.

والأبناء الذكور الذين قد تجاوزوا سن 21 عامًا: ويسقط حق الإبن في المعاش حين بلوغه هذا السن، وذلك باستثناء حالات العجز أو الطلاب الذين لا يزالون في مراحل التعليم.

وأيضاً الحاصلون على مؤهل نهائي: حيث تسقط أهلية المستفيدين الذين أكملوا تعليمهم وحصلوا على مؤهل نهائي، حيث يُفترض دخولهم إلى سوق العمل.

والزوجات أو البنات المتزوجات: حيث تفقد المرأة حقها في المعاش حين الزواج، حيث يُعد الزوج هو المعيل الأساسي لها.

وإجراءات تيسير صرف المعاشات.

ومن مواجهة التحديات المحتملة خلال عملية صرف المعاشات، كشفت الهيئة عن إجراءات تشمل التالي:

إتاحة سيولة نقدية كافية في ماكينات الصراف الآلي.

وتحسين خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحافظ الرقمية.

وبالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الصرف في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل في العام الحالي

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