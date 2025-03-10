موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 .. تفاصيل

صرف معاش تكافل وكرامة، يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الدعم المالي التي توفرها الحكومة المصرية للأسر الأكثر احتياجًا، ويستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، حيث يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكانت أعلنت الحكومة عن صرف مساعدات إضافية بقيمة 300 جنيه لكل مستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين خلال الشهر الفضيل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 يوم السبت الموافق 15 مارس، و سيتم الصرف عبر المنافذ المعتمدة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل وصول المستحقات للمواطنين دون حدوث ازدحام أو تأخير.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة يمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف مستحقاتهم من خلال عدة منافذ معتمدة، تشمل:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبريد المصري.

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

زيادة معاش تكافل وكرامة في 2025 أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من شهر أبريل 2025، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا تسهل وزارة التضامن الاجتماعي على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عملية الاستعلام عن المعاش وموعد صرفه عبر الإنترنت، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاشهم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة. اختيار برنامج "تكافل وكرامة". إدخال الاسم الرباعي للمستفيد. تحديد الشهر الذي يرغب المستفيد في الاستعلام عنه. إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد. الضغط على زر "استعلام" لظهور جميع تفاصيل المعاش المستحق.

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين معرفة تفاصيل معاشهم بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات المعنية.

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