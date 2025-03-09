الفئات المحرومة من صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

يزداد اهتمام المواطنين والمستفيدين من الدعم النقدي معاش تكافل وكرامة بمعرفة التفاصيل المتعلقة بموعد الصرف وأماكنه، بالإضافة إلى شروط استمرار الأهلية للاستفادة من هذا الدعم.

وأعلنت وزارة التضامنالاجتماعي، عن الفئات المحرومة من صرف معاش تكافل وكرامة ويعرض الموجز فيما يلي التفاصل الكاملة بشأن برنامج تكافل وكرامة.

فئات محرومة من صرف معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وتشمل ما يلي:

امتلاك أراضٍ زراعية: يُعتبر امتلاك الأراضي الزراعية سببًا مباشرًا لوقف المعاش.

استثمارات عقارية: إذا كان المستفيد يمتلك عقارات استثمارية.

امتلاك سيارات فاخرة: امتلاك سيارات باهظة الثمن يُعد مخالفة لشروط الاستحقاق.

العمل الحكومي أو الخاص: إذا كان المستفيد يعمل في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الأبناء في مدارس خاصة: تسجيل الأبناء في مدارس خاصة قد يؤدي إلى قطع الدعم.

العمل خارج مصر: المستفيد الذي يعمل خارج البلاد يفقد حقه في المعاش.

الفئات المحرومة من صرف معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة، واحدًا من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم مساعدات نقدية تُغطي ما يقرب من 22 مليون مواطن من خلال 4.7 مليون أسرة. وتبلغ الموازنة السنوية المخصصة للبرنامج حوالي 41 مليار جنيه، مما يُبرز التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى معيشة المواطنين.

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

لتسهيل عملية الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات التي يجب اتباعها عبر الموقع الرسمي: زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول إلى صفحة وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الضغط على خيار "استعلم عن نتيجتك".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص.

تظهر للمستعلم البيانات التالية: نوع البطاقة (تكافل أو كرامة).

حالة البطاقة (سارية أو موقوفة).

المبلغ المستحق في حالة استمرار البطاقة.

تفاصيل المواطن مثل الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

جدير بالذكر ان برنامج تكافل وكرامة يعد خطوة محورية لتحقيق التكافل الاجتماعي، إذ يوفر شبكة أمان حقيقية للمواطنين الأكثر احتياجًا، ويسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

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