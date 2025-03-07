موعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 والفئات المستحقه

يتسائل الكثير من المستفيدين من دعم تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة، ويعرض الموجز موعد زيادة معاش تكافل وكرامه لجميع المستفيدين، وشروط الحصول على المعاش.

زيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25%

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 في الموعد المُحدد لها وفقاً للجدول الدوري للصرف بدون اي تبكير و هو يوم السبت الموافق 15 مارس 2025، سيتم صرف الدعم النقدي من خلال المنافذ المعتمدة مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

موعد تطبيق زيادة معاش تكافل وكرامة

مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة

مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.

منحة إضافية تكافل وكرامة خلال شهر رمضان 2025

كما سيتم صرف مساعدات إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة " بقيمة 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان 2025 لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه بجانب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين شهريا.

زيادات الأجور والمعاشات

سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات،مع بداية العام المالي الجديد تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

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