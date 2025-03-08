شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام عنه

معاش تكافل وكرامة 2025.. يتساءل العديد من المواطنون عن شروط الحصول معاش تكافل وكرامة 2025، وطريقة الاستعلام عن قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة.

وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية حول شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أهم شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

- يلزم أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- ويجب ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- وأيضاً ألا يكون رب الأسرة أو زوجته يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.

- وألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاماً.

- وأن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وبالإضافة إلى أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة ألا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- وأن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

«الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي أيضاً».

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

1- قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لـ برنامج تكافل وكرامة.

2 - ثم اختر برنامج تكافل وكرامة.

3 - وبعد ذلك اكتب الإسم والبيانات المطلوبة.

4 - وبعدها حدد الشهر المراد الإستعلام عنه.

5 - وفي هذه الخطوة اكتب رقم الهاتف الخاص بالشخص المستعلم.

6 - واضغط على استعلام.

7 - وأخيراً اضغط على استعلام، ثم تظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 سوف يبدأ يوم السبت الموافق 15 مارس 2025، وذلك يكون عبر المنافذ المعتمدة للصرف، مثل مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

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