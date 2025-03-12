رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والمبالغ المستحقة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، يعتبر معاش تكافل وكرامة من المعاشات التي أتاحتها الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويحتاج الكثير من الأشخاص معرفة الأوراق المطلوبة وطريقة الاستعلام عنه بالرقم القومي وهذا ما سيعرضه الموجز في التقرير التالي بالتفصيل.

أولا: الأوراق المطلوب للتقديم لمعاش تكافل وكرامة

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، مع العلم أن تكون سارية.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجد).

شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.

صورة بطاقة التموين، إن وجدت.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

قيد طالب للمقيدين في الجامعات.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المعتمدة.

شهادة وفاة الزوج/ الزوجة (للأرامل).

شهادة هجر أو ما يدل على الانفصال.

إقرار الوصاية لليتامى.

شهادة سجن الأب أو الأم في حالة السجن.

استمارة التقديم بعد ملئها والتأكد من صحة البيانات.

معاش

ثانيًا: طريقة الاستعلام على طلبات تكافل وكرامة؟

وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين الاستعلام على طلباتهم من خلال هذه الخطوات:

- الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اترك الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- انقر "استعلام".

- ستظهر نتيجة الاستعلام، والتي تشمل: المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة المسجلة، الرقم القومي، اسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، نوع البطاقة تكافل أو كرامة، حالة البطاقة (سارية، مجمدة، أو موقوفة)، مع توضيح سبب التجميد أو الإيقاف.

- في حالة سريان البطاقة، سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

ثالثًا:شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 65 سنة.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في القطاع الحكومي أو الخاص.

- إمكانية تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على المعاش.

- إصابة المتقدم بأمراض مزمنة تؤثر على القدرة على العمل.

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- إنجاب أطفال من 6 إلى 18 سنة مسجلين في المدارس، مع حضور لا يقل عن 80%.

- عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار.

- عدم تقاضي دخل تأميني يزيد عن 400 جنيه.

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