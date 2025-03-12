الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. إليك الخطوات والشروط

معاش تكافل وكرامة 2025.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفاصيل جديدة حول معاش تكافل وكرامة 2025، موضحة طرق الاستعلام عن الأهلية للحصول على المعاش، وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن، ذوي الإعاقات، والأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالخطوات والشروط.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن حالتهم في برنامج تكافل وكرامة 2025، اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص من هنا.

2. اختيار قسم "معاش تكافل وكرامة".

3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4. الضغط على أيقونة "استعلام".

5. سيتم عرض نتيجة الاستعلام، سواء كانت بالقبول أو الرفض.

6. في حالة الرفض، يمكن معرفة أسباب الرفض.

7. إذا كانت هناك شكاوى أو تظلمات، يمكن تقديمها عبر الخط الساخن 19680 أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

تكافل وكرامة 2025

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025:

أن لا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة.

ألا يتقاضى المتقدم أجرًا تأمينيًا يزيد عن 400 جنيه شهريًا.

إمكانية التقديم للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجب ألا يمتلك المتقدم أو أسرته أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات.

يشترط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في وظائف حكومية أو خاصة.

أن يكون لدى الأسرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، ويجب أن يكونوا مقيدين في المدارس بحضور لا يقل عن 80%.



خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط، من هنا.

النقر على خيار "معاش تكافل وكرامة".

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على أيقونة "استعلام".

سيتم عرض نتيجة الاستعلام بشكل مباشر.

يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الموقع الإلكتروني للحصول على كافة التفاصيل حول كيفية الاستفادة من هذا المعاش الاجتماعي الذي يعد من أداة دعم الحكومة المصرية للأسر التي تحتاج إلى مساعدات مالية ملحة.

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