كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 والطرق المتاحة للمستفيدين

معاش تكافل وكرامة 2025.. يعد من أبرز البرامج الاجتماعية في مصر التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه العديد من المواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وللتسهيل على المواطنين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الطرق المتاحة التي يمكن للمستفيدين استخدامها بكل سهولة.

ويعرض لكم الموجز طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.

معاش تكافل وكرامة 2025

وطرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الآتي:

يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (www.moss.gov.eg)، حيث يحتوي الموقع على قسم خاص للاستعلام عن المعاشات، ويتمكن المستفيدون من إدخال الرقم القومي ومتابعة حالة طلبهم، سواء كان معتمدًا أو قيد المراجعة.

يعد الاتصال على الرقم 19680 من الطرق السهلة والسريعة للاستعلام، ويمكن للمواطنين من خلاله معرفة حالة طلباتهم والاستفسار عن تفاصيل إضافية بشأن برنامج تكافل وكرامة.

يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 142 ،وهذه الخدمة تتيح للمواطنين الحصول على معلومات عن حالة المعاش بسرعة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

تتيح مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية للمواطنين إمكانية الاستعلام بشكل شخصي، ويمكن للمستفيدين تقديم الرقم القومي للموظفين في البريد للحصول على تفاصيل المعاش.

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيقًا رسميًا يمكن تحميله على الهواتف الذكية للاستعلام عن المعاشات، ويوفر التطبيق طريقة سهلة ومباشرة للاستعلام عن تفاصيل برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى متعلقة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة:

يسهم برنامج تكافل وكرامة في تحسين مستوى حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث يقدم الدعم المالي الذي يساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، ومن خلال الطرق المتعددة للاستعلام، يصبح للمستفيدين فرصة أكبر في متابعة حالة طلباتهم ومعرفة أي تحديثات تطرأ على المعاشات الخاصة بهم، مما يضمن لهم سرعة الحصول على الدعم في الوقت المناسب.

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