موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025 وتوقعات أسعار الفائدة

يترقب المتابعون للشأن الاقتصادي في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والمقرر انعقاده يوم الخميس 17 أبريل 2025، وسط توقعات واسعة باتجاه البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

توقعات بشأن قرار البنك المركزي

تشير التوقعات إلى احتمالية قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%.

يأتي ذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يشجع البنك على اتخاذ قرارات تيسيرية لدعم السوق المحلي.

يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام.

عوامل مؤثرة على قرار الفائدة

القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على عدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها:

معدلات التضخم: والتي شهدت انخفاضًا طفيفًا مؤخرًا، ما قد يدفع البنك لاتخاذ خطوات داعمة للنشاط الاقتصادي.

استقرار سعر الصرف: الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والتضخم المستقبلي.

الضغوط الاقتصادية العالمية: خاصة مع توجه بعض البنوك المركزية الكبرى نحو تغيير سياساتها النقدية، وهو ما قد يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري.

أهمية اجتماع 17 أبريل 2025

يعتبر اجتماع البنك المركزي المصري القادم هو الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

في الاجتماع الأول، الذي عُقد يوم 20 فبراير 2025، قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

من المتوقع أن يشهد اجتماع 17 أبريل مراجعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن السياسة النقدية.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، والتي جاءت كالتالي:

الخميس 20 فبراير 2025

الخميس 17 أبريل 2025

الخميس 22 مايو 2025

الخميس 10 يوليو 2025

الخميس 28 أغسطس 2025

الخميس 2 أكتوبر 2025

الخميس 20 نوفمبر 2025

الخميس 25 ديسمبر 2025

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة وتحليل التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وتحديد القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة، في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاستقرار النقدي وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية.

يرى خبراء الاقتصاد أن الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري قد يشهد قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز الأسواق، ويظل القرار النهائي مرتبطًا بتطورات المشهد الاقتصادي الداخلي والخارجي، ما يجعل اجتماع 17 أبريل محور اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

سيناريوهات البنك المركزي المصري حول مصير سعر الفائدة.. خفض أم تثبيت؟

إجراءات عاجلة من البنوك للتحوط من خفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل