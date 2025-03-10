موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة.. تسعي وزارة التضامن بجمهورية مصر العربية لتخفيف الأعباء علي ذوي الهمم، وفي إطار هذا السعي وفرت الوزارة بطاقة الخدمة المتكاملة و إمكانية ربطه بالرقم القومي للمواطن.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة التي أصدرته وزارة التضامن الإجتماعي وكيفية الاستعلام عنه بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي



الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي

للإستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

سيظهر لك قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

اضغط على زر الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على زر "استعلام كارت الخدمات المتكاملة".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول حالة الكارت الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة عبر الخط الساخن

اتصل بالخط الساخن المخصص للاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة على رقم 1444.

اتبع التعليمات حتي يطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك .

بعد إدخال الرقم القومي الخاص بك سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بإخبارك بحالة الكارت الخاص بك.

بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة عبر مكاتب التضامن الاجتماعي

التوجه إلى أقرب مكتب تابع للمنطقة السكنية من مكاتب التضامن الاجتماعي.

تقديم البطاقة للموظف المختص وطلب الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.

سيقوم الموظف بالاستعلام وإخبارك بالنتيجة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاق الخدمات المتكاملة

أصل بطاقة الرقم القومي أول مرة للموظف المُختص للإطلاع عليها.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أصل شهادة ميلاد الأطفال الذين تعولهم للإطلاع، مع إحضار صورة ضوئية منها.

في حال كان المتقدم من ذوي الإعاقة التي أدت به إلى فقد الأهلية فيجب تقديم قرار الوصاية مع مستندات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

عدد 2 صورة شخصية حديثه مقاس 4x6 على أن تكون .

التقرير الطبي المميكن و الأشعة والفحوصات الطبية التي تثبت الحالة الصحية للمُتقدم

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