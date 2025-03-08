siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر 2025، خاصة مع تزايد الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وخلال التالي، يعرض الموجز، كافة التفاصيل المتعلقة بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية الاستفادة منه، والشروط والمزايا.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

لا يفوتك

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.. تعرف على الإجراءات المطلوبة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2025

الطريقة الأولي لـ  استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الطريقة الثانية لـ  استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن خلال الخط الساخن يمكنك أيضًا استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر الاتصال بالرقم 1444 وإدخال الرقم القومي لإتمام عملية الاستعلام.

الطريقة الثالثة لـ  استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن مكاتب التضامن الاجتماعي، يمكنك استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالتوجه إلى أقرب مكتب وتقديم بطاقة الرقم القومي للحصول على المساعدة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

  • فرص توظيفية تصل إلى 5% في القطاع الحكومي.
  • دمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية والمعاهد والجامعات.
  • رعاية صحية مجانية بالمستشفيات الحكومية.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية وشراء السيارات الخاصة.
  • الإعفاء من المصاريف الدراسية في مدارس التعليم الأساسي.
استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

شروط الحصول على بطاقةالخدمات المتكاملة

  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ألا يكون لديه دخل ثابت.
  • أن يكون عمره أقل من 60 عامًا.
  • أن يحمل الجنسية المصرية.

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة

يمثل بطاقة الخدمات المتكاملة أداة حيوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، فهو يتيح لهم فرصًا متساوية في التوظيف والتعليم، كما يسهم في تحسين جودة حياتهم من خلال تسهيلات تضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل وإعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات، ويوفر رعاية صحية مجانية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. إليك المميزات| تفاصيل

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025 في مصر

لا يفوتك

الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف الخطوات أون لاين

مميزات كارت الخدمات المتكاملة وشروط استخراجه.. اعرف التفاصيل

طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025.. والشروط الواجب توافرها

تم نسخ الرابط