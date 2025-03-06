خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. إليك المميزات| تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. يسعى العديد من المواطنين الذين لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الحياة اليومية لهم.

وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عبر اتباع عدة خطوات منظمة.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

1. التسجيل الإلكتروني: زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

- تعبئة استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.

- تحديد موعد للكشف الطبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة.

2. الكشف الطبي: التوجه إلى مستشفى أو مركز صحي تابع لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي، يتم من خلاله تحديد نوع وشدة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي، بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.

4. استلام الكارت، بعد استكمال الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.

يجب على المستفيد إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة أثناء التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.

الخدمات المتكاملة

مزايا كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- الرعاية الصحية المجانية: يتيح الكارت للمستفيد الحصول على الرعاية الطبية المجانية.

- الإعفاءات الجمركية: يشمل إعفاءات على الأجهزة التعويضية التي يحتاجها الشخص المعاق.

- التخفيضات على وسائل النقل العامة: يوفر الكارت تخفيضات على تذاكر النقل العام.

- الإعفاء من الضرائب والجمارك: يشمل إعفاءات من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة لذوي الإعاقة.

- الدمج في المؤسسات التعليمية: يضمن الكارت حق الشخص المعاق في الاندماج في المدارس والجامعات.

من خلال هذه الخطوات والمزايا، يسهم كارت الخدمات المتكاملة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.



تقديم التظلم على كارت الخدمات المتكاملة

- التسجيل على البوابة الإلكترونية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- سجل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابا جديدا إذا لم يكن لديك حساب مسبقا.

- تأكد من إدخال جميع البيانات بدقة، حيث إن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب.

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