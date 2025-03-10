طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2025.. الخطوات والرابط المباشر

يبحث العديد من الأفراد عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2025 عبر منصة وزارة الخارجية السعودية، وذلك لمعرفة حالة طلباتهم بسهولة وسرعة. ويمكن إتمام هذه العملية من خلال اتباع الخطوات التالية التي يرصدها الموجز.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2025

1. زيارة منصة التأشيرات الإلكترونية: توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات السعودية التابعة لوزارة الخارجية من هنا.



2. اختيار خدمة الاستعلام: من الصفحة الرئيسية، اضغط على "استعلام" أو "البحث عن طلب مقدم".



3. إدخال البيانات المطلوبة:

رقم جواز السفر: أدخل رقم جواز السفر الخاص بك في الخانة المخصصة.

الجنسية الحالية: حدد جنسيتك من القائمة المنسدلة.

جهة القدوم: اختر البلد الذي ستسافر منه إلى المملكة.

4. إدخال رمز التحقق: قم بإدخال الرمز الظاهر على الشاشة لضمان الأمان.



5. إجراء البحث: بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، اضغط على "إجراء البحث".



6. عرض تفاصيل التأشيرة: ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة، بما في ذلك حالة الطلب والتفاصيل الأخرى.

التأشيرة الإلكترونية السعودية

منذ بداية عام 2023، أطلقت وزارة الخارجية السعودية نظام التأشيرة الإلكترونية بديلًا عن لاصق التأشيرة التقليدي، حيث يتم قراءة بيانات التأشيرة عبر رمز QR. ويشمل هذا النظام 65 دولة حول العالم، من بينها مصر.

أنواع التأشيرات السعودية 2025

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من التأشيرات لتناسب احتياجات الزوار والمقيمين، ومن أبرزها:

التأشيرة السياحية: متاحة للراغبين في زيارة المملكة بغرض السياحة والترفيه.

تأشيرة المرور: تمنح للعبور عبر المملكة لمدة قصيرة تصل إلى 12 ساعة، أو بمدد أخرى مثل 48 ساعة و96 ساعة.

تأشيرة الزيارة الشخصية: مخصصة للأفراد الراغبين في زيارة أصدقائهم أو معارفهم داخل المملكة دون الحاجة إلى وجود صلة قرابة أو غرض تجاري.

تأشيرة العلاج: تتيح للمرضى فرصة تلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة داخل المملكة.

تأشيرة العمرة: تمكّن الراغبين من أداء مناسك العمرة بسهولة عبر إجراءات إلكترونية ميسرة.

تأشيرة الزيارة التجارية: مخصصة لأصحاب الأعمال الراغبين في زيارة الشركات والمؤسسات داخل المملكة لمناقشة المشاريع والتعاونات التجارية.

تأشيرة الإقامة: تمنح للأفراد الذين يخططون للإقامة داخل المملكة لفترات محددة حسب نوع التأشيرة.

تأشيرة زيارة العمل: مصممة لتسهيل زيارات المتخصصين والخبراء إلى المملكة لأغراض مهنية وعملية.



باتت المملكة العربية السعودية توفر نظام تأشيرات متطورًا وسهل الاستخدام، يتيح للزوار والمقيمين إتمام الإجراءات إلكترونيًا دون عناء، مما يعكس التطور المستمر في الخدمات الرقمية بالمملكة.

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