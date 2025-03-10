سعر ومواصفات هاتف آيفون XS في مصر: اختيار اقتصادي لعشاق آبل

يبحث الكثير من المستخدمين عن هواتف آيفون، لكن الأسعار المرتفعة تقف عائقًا أمام اقتنائها. ومع ذلك، يبدو أن هاتف iPhone XS يقدم حلاً مناسبًا لعشاق العلامة التجارية الشهيرة، إذ يأتي بسعر أقل من 13,000 جنيه مصري، ما يجعله خيارًا مغريًا لمن يرغب في الحصول على تجربة آبل بسعر أقل. وفي السطور التالية يكشف الموجز مواصفات هاتف iPhone XS في مصر.

مواصفات هاتف iPhone XS في مصر

يتمتع هاتف iPhone XS بمواصفات قوية تجعله منافسًا في السوق، حيث يضم:

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا أخرى بنفس الدقة بفتحة عدسة F/2.4، مع مثبت بصري لتعزيز جودة الصور والفيديوهات.

دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم ميزة العزل وتصوير الفيديو بجودة عالية.

بطارية بسعة 2658 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي، حيث يمكن شحن 50% من البطارية في 30 دقيقة فقط.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، مما يوفر حماية إضافية للهاتف.

معالج قوي يوفر أداءً سلسًا ويجعل الهاتف مناسبًا لمختلف الاستخدامات.



سعر هاتف iPhone XS في مصر

يُعد iPhone XS خيارًا اقتصاديًا نسبيًا مقارنة بإصدارات آيفون الأحدث، إذ يتراوح سعره في السوق المصري حاليًا حول 12,000 جنيه مصري. وهو ما يجعله من الهواتف التي تجمع بين السعر المقبول والأداء الجيد، مما يزيد من الإقبال عليه.

إذا كنت من محبي أجهزة آبل وتبحث عن هاتف بميزات قوية وسعر مناسب، فقد يكون iPhone XS خيارًا مثاليًا لك.

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