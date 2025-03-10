استقرار أسعار السكر خلال شهر رمضان.. إليك التفاصيل

شهدت أسعار السكر في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعد السكر من السلع الأساسية ذات الاستهلاك العالي خلال هذه الفترة. ويقدم الموجز تفاصيل سعر السكر في مصر اليوم الأثنين 10 مارس 2025، وأبرز العوامل المؤثرة على أسعاره.

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 10 مارس 2025

تراوح سعر كيلو السكر المعبأ في المحال التجارية والأسواق بين 32 و35 جنيهًا.

سعر السكر التمويني

يُباع كيلو السكر التمويني بسعر 12.6 جنيه ضمن منظومة التموين.

إنتاج مصر من السكر

تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن سكر، موزعة كالتالي:

1.8 مليون طن من بنجر السكر.

مليون طن من قصب السكر.



بدء موسم عصير قصب السكر 2025

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية عن انطلاق موسم عصير قصب السكر لعام 2025، وبدء العمل في مصنع سكر قوص وباقي مصانع السكر في الصعيد.

خطة وزارة التموين لإنتاج السكر

تستهدف وزارة التموين شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، بهدف إنتاج 650 ألف طن من السكر خلال الموسم الجديد. ويتم استقبال المحصول من مزارعي المنيا وأسيوط لصالح مصنع أبو قرقاص في محافظة المنيا.

حوافز للمزارعين لزيادة الإنتاج

خصصت وزارة التموين حوافز مالية للمزارعين، تشمل:

50 جنيهًا للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا.

100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.



تكلفة شراء وإنتاج السكر

تبلغ المخصصات المالية لإنتاج السكر 23 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

16 مليار جنيه لشراء محصول القصب.

7 مليارات جنيه لتكاليف العمليات الصناعية.



الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر 2025

حدد مجلس الوزراء الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر كالتالي:

2500 جنيه لطن القصب.

2400 جنيه لطن البنجر.



يُذكر أن هذه الأسعار شهدت زيادة 25% عن الموسم السابق، وذلك لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية.

الإنتاج المحلي والاستهلاك السنوي

تمتلك مصر 10 مصانع لإنتاج السكر من البنجر، و8 مصانع لإنتاج السكر من القصب، مما يوفر إجمالي 3.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ استهلاك البلاد 3.3 مليون طن.

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

أكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يغطي 90% من الاستهلاك المحلي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة.

توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي

تعمل الدولة على تعزيز إنتاج السكر محليًا لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم قطاعي الزراعة والصناعة.