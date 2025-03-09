السجن 15 عامًا لعاطل أطلق النار على شخص في شبرا الخيمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد متهم لحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص وإطلاقه النار على أحد الأشخاص، مما أدى إلى إصابته، وذلك في منطقة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. ويكشف الموجز تفاصيل القضية وإحالة المتهم للمحاكمة في السطور التالية.

تفاصيل القضية وإحالة المتهم للمحاكمة



أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.م.ا.ع"، المعروف بـ(حمادة شمس)، للمحاكمة بعد ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص من نوع "فرد خرطوش"، إلى جانب حيازته ذخائر دون تصريح قانوني. ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم أقدم عمدًا على إصابة المجني عليه، عصام عبد المؤمن غريب محمد، بإطلاق النار عليه، ما تسبب في إصابته، وذلك بحسب التقرير الطبي المرفق بملف القضية.

هيئة المحكمة وإصدار الحكم



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية كل من المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

حوادث العنف في القليوبية



تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف واستخدام الأسلحة النارية في محافظة القليوبية، ما دفع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة وضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة. وكانت السلطات قد شنت حملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون، ما أسفر عن ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة والقبض على المتهمين في قضايا مماثلة.

تشديد العقوبات على الجرائم المسلحة



تأتي هذه الأحكام في إطار تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تهدف السلطات إلى ردع الخارجين عن القانون والحد من معدلات الجريمة، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات العنف.

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