سيدة تقاضي زوجها: زور مستندات للتهرب من 30 ألف جنيه نفقة

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، متهمة إياه بتزوير مستندات لإثبات تعسره المالي بهدف التهرب من دفع نفقة أبنائه البالغة 30 ألف جنيه. وذكرت في دعواها أن زوجها لجأ إلى حيلة غير قانونية، حيث دفع والدته لرفع دعوى نفقة ضده، مما أدى إلى خفض النفقة المستحقة للأبناء. ويرصد الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

محاولات للضغط والابتزاز

وأوضحت الزوجة أن معاناتها لم تتوقف عند التهرب من النفقة، بل امتدت لمحاولات ابتزازها ماليًا مقابل الطلاق. وأشارت إلى أن زوجها مارس عليها ضغوطًا نفسية متعددة، وصلت إلى رفع دعوى طاعة لإجبارها على العودة إليه، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى طلاق للضرر.

اتهامات بالتزوير والسرقة

اتهمت الزوجة زوجها بتزوير مستندات لإثبات أنه عاطل عن العمل، رغم أن دخله الشهري يتجاوز 70 ألف جنيه من وظيفته وأرباح العقارات التي يمتلكها. كما ادعت أنه استولى على منقولاتها الذهبية، واستخدم التهديدات والتهم الكيدية للنيل منها.

الفرق بين الخلع والطلاق للضرر

يُذكر أن حكم محكمة الأسرة في قضايا الخلع يُعد نهائيًا وغير قابل للاستئناف، بينما يحق للطرفين الطعن على حكم الطلاق للضرر أمام محكمة الاستئناف، مما قد يُطيل أمد النزاع بين الزوجين.

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