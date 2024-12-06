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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الموبايلات oppo في مصر2025 .. قارن بين أفضل الأسعار واختار

أسعار الموبايلات
أسعار الموبايلات oppo في مصر2025

أسعار الموبايلات oppo في مصر2025، يتميز سوق الهواتف الذكية بتنوع كبير في الأسعار والمواصفات، ومن أبرز العلامات التجارية الرائجة في السوق المصري هي oppo ، وفيما يلي قائمة بأسعار ومواصفات بعض موديلات Oppo المتوفرة حاليًا على موقع أمازون مصر، والتي نستعرضها لكم عبر موقع الموجز.

أسعار الموبايلات oppo في مصر2025

1. oppo Reno 12F (4G)

  • ذاكرة رام: 8 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • المعالج: Snapdragon 685
  • البطارية: 5000 مللي أمبير
  • السعر: 9,898 جنيه
  • اللون: أخضر زيتوني
  • التوفر: قطعة واحدة فقط.
موبايل اوبو رينو 12F شبكة الجيل الرابع 4G ذاكرة رام 8 جيجابايت سناب دراجون 685 السعة التخزينية 256 بطارية 5000 مللي أمبير ...
Oppo Reno 12F (4G)

2. Oppo Reno 12F (5G)

  • ذاكرة رام: 8 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • السعر: 12,399 جنيه (سعر العرض)، بدلاً من 13,399 جنيه
  • اللون: برتقالي كهرماني
  • التوفر: 4 قطع.
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3. Oppo A17 (4G)

  • ذاكرة رام: 4 جيجابايت
  • سعة التخزين: 64 جيجابايت
  • الشاشة: 6.5 بوصة
  • السعر: 4,980 جنيه، بعد خصم من 5,396 جنيه
  • اللون: أسود
  • التوفر: خيارات أخرى تبدأ من 4,360 جنيه.

4. Oppo A18 (4G)

  • ذاكرة رام: 4 جيجابايت
  • سعة التخزين: 64 جيجابايت
  • السعر: 4,995 جنيه، بدلاً من 5,699 جنيه
  • اللون: أسود متوهج
  • التوفر: قطعة واحدة فقط.
موبايل أوبو A18 رام 4 جيجا مساحة 64 لون أسود متوهج بشريحتين

5. Oppo A3 (4G)

  • ذاكرة رام: 8 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • الشاشة: 6.66 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز
  • السعر: 7,950 جنيه
  • اللون: أسود لامع
  • التوفر: قطعتان فقط.

6. Oppo A60 (4G)

  • ذاكرة رام: 8 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • السعر: 8,699 جنيه
  • اللون: أزرق
  • التوفر: قطعة واحدة فقط.

7. Oppo Reno 12 (5G)

  • ذاكرة رام: 12 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • السعر: 18,550 جنيه
  • اللون: بني مطفي
  • التوفر: 3 قطع فقط.

8. Oppo A3X (4G)

  • ذاكرة رام: 4 جيجابايت
  • سعة التخزين: 64 جيجابايت
  • السعر: 5,450 جنيه
  • اللون: أزرق أوشن
  • التوفر: قطعتان فقط.

9. Oppo A79 (5G)

  • ذاكرة رام: 8 جيجابايت
  • سعة التخزين: 256 جيجابايت
  • السعر: 9,990 جنيه
  • اللون: أرجواني رائع
  • التوفر: 3 قطع فقط.
موبايل أوبو A60 (بذاكرة 256-8 جيجابايت) - أزرق شريحة واحدة
Oppo A79 

جميع الأجهزة مشمولة بخدمة الشحن المجاني ومتوفرة للاستلام غداً، 7 ديسمبر.

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