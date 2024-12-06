أسعار الموبايلات oppo في مصر2025 .. قارن بين أفضل الأسعار واختار

أسعار الموبايلات oppo في مصر2025، يتميز سوق الهواتف الذكية بتنوع كبير في الأسعار والمواصفات، ومن أبرز العلامات التجارية الرائجة في السوق المصري هي oppo ، وفيما يلي قائمة بأسعار ومواصفات بعض موديلات Oppo المتوفرة حاليًا على موقع أمازون مصر، والتي نستعرضها لكم عبر موقع الموجز.

أسعار الموبايلات oppo في مصر2025

1. oppo Reno 12F (4G)

ذاكرة رام: 8 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

المعالج: Snapdragon 685

البطارية: 5000 مللي أمبير

السعر: 9,898 جنيه

اللون: أخضر زيتوني

التوفر: قطعة واحدة فقط.

Oppo Reno 12F (4G)

2. Oppo Reno 12F (5G)

ذاكرة رام: 8 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

السعر: 12,399 جنيه (سعر العرض)، بدلاً من 13,399 جنيه

اللون: برتقالي كهرماني

التوفر: 4 قطع.

3. Oppo A17 (4G)

ذاكرة رام: 4 جيجابايت

سعة التخزين: 64 جيجابايت

الشاشة: 6.5 بوصة

السعر: 4,980 جنيه، بعد خصم من 5,396 جنيه

اللون: أسود

التوفر: خيارات أخرى تبدأ من 4,360 جنيه.

4. Oppo A18 (4G)

ذاكرة رام: 4 جيجابايت

سعة التخزين: 64 جيجابايت

السعر: 4,995 جنيه، بدلاً من 5,699 جنيه

اللون: أسود متوهج

التوفر: قطعة واحدة فقط.

5. Oppo A3 (4G)

ذاكرة رام: 8 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

الشاشة: 6.66 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز

السعر: 7,950 جنيه

اللون: أسود لامع

التوفر: قطعتان فقط.

6. Oppo A60 (4G)

ذاكرة رام: 8 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

السعر: 8,699 جنيه

اللون: أزرق

التوفر: قطعة واحدة فقط.

7. Oppo Reno 12 (5G)

ذاكرة رام: 12 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

السعر: 18,550 جنيه

اللون: بني مطفي

التوفر: 3 قطع فقط.

8. Oppo A3X (4G)

ذاكرة رام: 4 جيجابايت

سعة التخزين: 64 جيجابايت

السعر: 5,450 جنيه

اللون: أزرق أوشن

التوفر: قطعتان فقط.

9. Oppo A79 (5G)

ذاكرة رام: 8 جيجابايت

سعة التخزين: 256 جيجابايت

السعر: 9,990 جنيه

اللون: أرجواني رائع

التوفر: 3 قطع فقط.

Oppo A79

جميع الأجهزة مشمولة بخدمة الشحن المجاني ومتوفرة للاستلام غداً، 7 ديسمبر.

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