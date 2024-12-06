أسعار الموبايلات oppo في مصر2025 .. قارن بين أفضل الأسعار واختار
أسعار الموبايلات oppo في مصر2025، يتميز سوق الهواتف الذكية بتنوع كبير في الأسعار والمواصفات، ومن أبرز العلامات التجارية الرائجة في السوق المصري هي oppo ، وفيما يلي قائمة بأسعار ومواصفات بعض موديلات Oppo المتوفرة حاليًا على موقع أمازون مصر، والتي نستعرضها لكم عبر موقع الموجز.
أسعار الموبايلات oppo في مصر2025
1. oppo Reno 12F (4G)
- ذاكرة رام: 8 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- المعالج: Snapdragon 685
- البطارية: 5000 مللي أمبير
- السعر: 9,898 جنيه
- اللون: أخضر زيتوني
- التوفر: قطعة واحدة فقط.
2. Oppo Reno 12F (5G)
- ذاكرة رام: 8 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- السعر: 12,399 جنيه (سعر العرض)، بدلاً من 13,399 جنيه
- اللون: برتقالي كهرماني
- التوفر: 4 قطع.
3. Oppo A17 (4G)
- ذاكرة رام: 4 جيجابايت
- سعة التخزين: 64 جيجابايت
- الشاشة: 6.5 بوصة
- السعر: 4,980 جنيه، بعد خصم من 5,396 جنيه
- اللون: أسود
- التوفر: خيارات أخرى تبدأ من 4,360 جنيه.
4. Oppo A18 (4G)
- ذاكرة رام: 4 جيجابايت
- سعة التخزين: 64 جيجابايت
- السعر: 4,995 جنيه، بدلاً من 5,699 جنيه
- اللون: أسود متوهج
- التوفر: قطعة واحدة فقط.
5. Oppo A3 (4G)
- ذاكرة رام: 8 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- الشاشة: 6.66 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز
- السعر: 7,950 جنيه
- اللون: أسود لامع
- التوفر: قطعتان فقط.
6. Oppo A60 (4G)
- ذاكرة رام: 8 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- السعر: 8,699 جنيه
- اللون: أزرق
- التوفر: قطعة واحدة فقط.
7. Oppo Reno 12 (5G)
- ذاكرة رام: 12 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- السعر: 18,550 جنيه
- اللون: بني مطفي
- التوفر: 3 قطع فقط.
8. Oppo A3X (4G)
- ذاكرة رام: 4 جيجابايت
- سعة التخزين: 64 جيجابايت
- السعر: 5,450 جنيه
- اللون: أزرق أوشن
- التوفر: قطعتان فقط.
9. Oppo A79 (5G)
- ذاكرة رام: 8 جيجابايت
- سعة التخزين: 256 جيجابايت
- السعر: 9,990 جنيه
- اللون: أرجواني رائع
- التوفر: 3 قطع فقط.
جميع الأجهزة مشمولة بخدمة الشحن المجاني ومتوفرة للاستلام غداً، 7 ديسمبر.
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