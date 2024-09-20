طرح هواتف آيفون 16 الجديد في مصر بسعر 110 آلاف جنيه

بدأ عدد من التجار في مصر طرح هواتف آيفون 16 الجديد بزيادة سعرية كبيرة تتراوح بين 40 ألف جنيه فوق السعر الرسمي المحدد من قبل شركة أبل العالمية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار آيفون 16 في مصر

التجار طرحوا هواتف آيفون 16 بأسعار تتراوح بين 105 و110 آلاف جنيه، في حين أن السعر الرسمي لهاتف آيفون 16 برو ماكس، الذي يعد الأعلى سعرًا ومساحة، محدد من الشركة بنحو 1200 دولار (ما يعادل حوالي 60 ألف جنيه). وكان من المتوقع أن يتراوح السعر العادل في مصر بين 65 و70 ألف جنيه.

سجل سعر هاتف آيفون 16 للفئة الأدنى (128 جيجا) نحو 799 دولارًا، بينما الفئة الأعلى (آيفون 16 برو ماكس) بمساحة 256 جيجا سجلت 1199 دولارًا.

تصريحات رئيس شعبة المحمول

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أوضح أن الكميات المتاحة في مصر من هواتف آيفون 16 الجديد محدودة، نظرًا لأن دخول هذه الهواتف يتم عبر العاملين بالخارج الذين عادوا إلى مصر.

وأضاف طلعت في تصريحات صحفية أن انتشار هاتف آيفون 16 في السوق المصرية سيكون تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية في السوق مبالغ فيها بشكل واضح.

المواصفات الكاملة لهاتف ايفون 16 برو max :

مقاس الشاشة: بقياس 6.9 بوصة.

دقة الشاشة : 2868 × 1320 بيكسل.

نوع الشاشة : OLED.

مساحة الشاشة لجسم الهاتف بالكامل: 92.35 %

المعالج: معالج A18 Pro (3 nm)

الرامات: تبلغ 8GB

الذاكرة: تبدأ من 256GB.

نظام التشغيل : iOS (18.x)

نظام الشحن: يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

الكاميرا الخلفية: بدقة 48 MP و 12 MP تيلي فوتو ، وعدسة واسعة 48 MP.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 MP.

الأبعاد: تبلغ 163.0 × 77.6 × 8.25 مللي.

الوزن: يبلغ 227 جرام.

السعر : يبدأ من 1199 دولار.

هتجيب أيفون 16 منين؟

يقدم لكم الموجز جلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة عن أماكن البيع المتاحة لشراء iPhone 16 في العديد من الدول.

آبل المعتمدة)

- Tradeline (تريد لاين)

- 2B (تو بي)

- Raya (راية)

- Vodafone (فودافون)

- Orange (أورانج)

- Etisalat (اتصالات)

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس في السعودية.. تعرف على مميزاته ومواصفاته

لمستخدمي الأيفون.. مميزات نظام IOS 18 الجديد بأحدث التقنيات