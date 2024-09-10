تعرف على سعر ومواصفات آيفون 16.. جميع الطرازات الجديدة

زادت مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر ومواصفات آيفون 16، وجاء هذا الاهتمام عقب إعلان شركة أبل عن إطلاق الهاتفين الجديدين آيفون 16 وآيفون 16 بلس، خلال فعاليات حدثها السنوي «It's Glowtime» الذي أقيم على مسرح ستيف جوبز في Apple Park بكاليفورنيا.

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر ومواصفات آيفون 16 بجميع فئاته، وفقًا لما أعلنته TrendForce عن سعر آيفون 16 الطرازات

كاميرا آيفون 16

أعلنت شركة أبل عن تصميم جديد لكاميرا آيفون 16، والذي غير ترتيبها ليكون عموديًا, وزود الهاتف بميزة التحكم بالكاميرا من خلال إيماءات الانزلاق، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الكاميرا بطرق جديدة ومبتكرة.

ألوان آيفون 16

اختارت الشركة ألوانًا متنوعة لهاتف iPhone 16، والتي تتيح للمستخدمين الاختيار من بين الأزرق البحري، الأزرق المخضر، الوردي، بالإضافة إلى الأبيض والأسود، مما يوفر للمستخدمين خيارات تتناسب مع أذواقهم المختلفة.

أسعار الآيفون 16

مواصفات آيفون 16 وآيفون 16 بلس

زودت شركة أبل هاتف آيفون 16 بلس وزميله آيفون 16 بخصائص جديدة مثل زر الإجراء القابل للتخصيص، والذي يمكن ضبطه لتشغيل وضع التركيز، تنشيط الاختصارات، فتح الكاميرا، أو تشغيل المصباح اليدوي, مع نظام التشغيل iOS 18، يمكن لمستخدمي هذه الهواتف تخصيص عناصر التحكم لزر الإجراء.

شملت التحديثات أيضًا زر الالتقاط الجديد الذي سيستخدم لالتقاط الصور والفيديو، مع دعم لتقنيات الضغط واللمس لتوفير تجربة استخدام محسنة. يتيح الضغط الخفيف التركيز التلقائي، بينما يلتقط الضغط القوي الصورة.

أسعار الآيفون 16

مميزات آيفون 16 وآيفون 16 بلس

ترتيب الكاميرا: قدمت شركة أبل ترتيبًا كاميرًا عموديًا بدلاً من التصميم القُطري، مما يسمح بالتصوير بالفيديو المكاني لـ Vision Pro. شاشة OLED: زودت الهواتف بشاشة OLED ذات كفاءة أعلى، مما يحسن من عمر البطارية ويزيد من السطوع. شرائح A18: زودت هواتف آيفون 16 بشرائح A18 الجديدة، التي تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 18. ذاكرة RAM: جاء كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، مقارنةً بـ 6 جيجابايت في الطرازات السابقة، مما يعزز من أداء الذكاء الاصطناعي.

أسعار آيفون 16 الجديدة

أعلنت TrendForce عن الأسعار الجديدة لطرازات آيفون 16، وجاءت كما يلي:

سعر آيفون 16 (128GB) يقدر بـ 799 دولارًا.

سعر آيفون 16 (256GB) يعرض بسعر 899 دولارًا.

سعر آيفون 16 (512GB) يصل إلى 1,099 دولارًا.

سعر آيفون 16 بلس (128GB) يتوفر بسعر 899 دولارًا.

سعر آيفون 16 بلس (256GB) يُعرض بسعر 999 دولارًا.

سعر آيفون 16 بلس (512GB) يُباع بسعر 1,199 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو (256GB) يقدر بـ 1,099 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو (512GB) يُعرض بسعر 1,299 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو (1TB) يتوفر بسعر 1,499 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو ماكس (256GB) يُعرض بسعر 1,199 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو ماكس (512GB) يُباع بسعر 1,399 دولارًا.

سعر آيفون 16 برو ماكس (1TB) يصل إلى 1,599 دولارًا.

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