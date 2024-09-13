أماكن بيع هاتف أيفون 16.. يا تري هتجيبه منين من مصر ولا بالخارج؟

أماكن بيع هاتف أيفون 16.. يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية عن أماكن بيع هاتف أيفون 16، تزامنا مع انتظار عشاق أيفون 16 طرح شركة أبل السلسلة الجديدة من أيفون 16 فى 20 سبتمبر الجاري.

أماكن بيع هاتف أيفون 16

أعلنت شركة آبل عن سلسلة هاتفها الجديد iPhone 16، حيث يبدأ سعر الطراز الأساسي بسعة تخزين 128 جيجابايت من 799 دولارًا. كما توفر آبل خيار إضافة مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. أما بالنسبة لـ iPhone 16 Plus، الذي يتميز بشاشة أكبر وبطارية أفضل، فيبدأ سعره من 899 دولارًا.

أماكن بيع هاتف أيفون 16 بلس

أعلنت آبل عن إمكانية استبدال هواتف iPhone القديمة بخصم يصل إلى 800 دولار عند استبدالها بأحد هواتف سلسلة iPhone 16 الجديدة. يأتي هذا العرض تزامنًا مع انتظار عشاق هواتف iPhone لطرح السلسلة الجديدة في 20 سبتمبر الجاري.

هتجيب أيفون 16 منين؟

يقدم لكم الموجز جلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة عن أماكن البيع المتاحة لشراء iPhone 16 في العديد من الدول.

آبل المعتمدة)

- Tradeline (تريد لاين)

- 2B (تو بي)

- Raya (راية)

- Vodafone (فودافون)

- Orange (أورانج)

- Etisalat (اتصالات)

الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة، يمكن شراء الهاتف من:

- Apple

- AT&T

- Best Buy

- Target

- Walmart

بريطانيا

أما في بريطانيا، فيمكن للمستهلكين شراء iPhone 16 من:

- Apple

- EE

- O2

- Three

كندا

وفي كندا، تشترك العديد من المنافذ مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة، مثل:

- Apple

- AT&T

- Best Buy

- Target

- Walmart

دبي (الإمارات)

لشراء iPhone 16 في دبي (الإمارات):

- Apple Store (المتجر الرسمي في دبي مول ومول الإمارات)

- Sharaf DG (شرف دي جي)

- Jumbo Electronics (جمبو للإلكترونيات)

- Emax (إيماكس)

- Virgin Megastore (فيرجن ميغاستور)

- Etisalat (اتصالات)

- du (دو)

السعودية

شراء iPhone 16 في السعودية:

- Apple Store(المتجر الرسمي)

- Jarir Bookstore (مكتبة جرير)

- Extra Stores (إكسترا)

- STC (الاتصالات السعودية)

- Mobily (موبايلي)

- Zain (زين)

الكويت

لشراء iPhone 16 في الكويت:

- Apple Store (المتجر الرسمي)

- X-cite (إكسايت)

- Jarir Bookstore (مكتبة جرير)

- Ooredoo (أوريدو)

- Zain (زين)

- Viva (فيفا)

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