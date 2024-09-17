لمستخدمي الأيفون.. مميزات نظام IOS 18 الجديد بأحدث التقنيات

يتوفر الآن نظام التشغيل iOS 18، الذي يوفر لمستخدمي الأيفون حول العالم طرقًا جديدة لتخصيص هواتفهم من خلال تخصيص أعمق للشاشة الرئيسية ومركز التحكم؛ وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق Photos، مما يجعل العثور على اللحظات الخاصة واستعادتها أسهل؛ وتحسينات كبيرة لتطبيقي Messages وMail.

فبدءًا من الشهر المقبل، سيقدم نظام التشغيل iOS 18 نظام Apple Intelligence، وهو نظام ذكاء شخصي يجمع بين قوة النماذج التوليدية والسياق الشخصي لتقديم ذكاء مفيد وذو صلة بشكل لا يصدق مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم، ويقدم لكم موقع الموجز في السطور التالية مميزات نظام IOS 18.

مزيد من التخصيص من أي وقت مضى

في نظام التشغيل iOS 18 في الأيفون، يمكن للمستخدمين تخصيص شاشتهم الرئيسية بطرق جديدة ومثيرة من خلال وضع أيقونات التطبيقات والأدوات لتأطير الخلفية أو إنشاء التصميم المثالي لكل صفحة. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار كيفية عرض أيقونات التطبيقات والأدوات — فاتحة أو داكنة أو بصبغة ملونة — أو جعل أيقونات التطبيقات تظهر أكبر للحصول على مظهر مبسط جديد. تمت إعادة تصميم مركز التحكم ليكون أكثر مرونة. يمكن تنظيم مجموعات قوية من عناصر التحكم بما في ذلك المفضلات وتشغيل الوسائط وعناصر التحكم الرئيسية والاتصال ومعرض عناصر التحكم الجديد الذي يضم خيارات من تطبيقات الطرف الثالث بحيث تكون دائمًا على بعد تمريرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى عناصر التحكم المفضلة لديهم من زر الإجراء، وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين تغيير عناصر التحكم على شاشة القفل أو إزالتها بالكامل.

مميزات نظام IOS 18 في الأيفون

يمكن تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال ترتيب التطبيقات والأدوات في أي مساحة مفتوحة، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مظهر فاتح أو داكن أو ملون لإنشاء التجربة المثالية لهم.

مميزات نظام IOS 18

أكبر إعادة تصميم للصور

يجعل التحديث الأكبر على الإطلاق لتطبيق Photos من السهل العثور على اللحظات الخاصة واستعادتها. ويضع التصميم الجميل والمبسط المكتبة في عرض موحد ومألوف في نفس الوقت. وتعمل المجموعات الجديدة مثل الأيام الأخيرة والأشخاص والحيوانات الأليفة والرحلات على تنظيم المكتبة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي على الجهاز، حتى يتمكن المستخدمون من قضاء وقت أقل في البحث والمزيد من الوقت في الاستمتاع بذكرياتهم. ويمكن للمستخدمين تخصيص تجربتهم بتصميم قابل للتخصيص يعكس ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم وتثبيت المجموعات المفضلة لإبقائها في متناول اليد بسهولة.

مميزات نظام IOS 18

تتيح المجموعات للمستخدمين طريقة تصفح المحتوى حسب الموضوعات، مثل الأيام الأخيرة أو الرحلات، دون الحاجة إلى تنظيم المحتوى في ألبومات.

طرق فعالة للبقاء على اتصال عبر الرسائل والهاتف

تقدم الرسائل تحديثات رئيسية للطرق التي يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم ويبقون على اتصال. تتيح خيارات التنسيق مثل الخط العريض والمائل والتسطير والشطب للمستخدمين نقل النبرة بشكل أفضل؛ وتضفي تأثيرات النص الجديدة بالكامل الحيوية على الكلمات والعبارات والجمل؛ وتمنح الرموز التعبيرية والملصقات Tapbacks المستخدمين طرقًا لا حصر لها للتفاعل في المحادثة؛ ويمكن للمستخدمين إنشاء رسالة iMessage لإرسالها لاحقًا. وفي الأوقات التي لا تتوفر فيها اتصالات خلوية وWi-Fi، تربط الرسائل عبر الأقمار الصناعية المستخدمين بقمر صناعي في الفضاء مباشرة من تطبيق الرسائل لإرسال واستقبال النصوص والرموز التعبيرية والملصقات Tapbacks عبر iMessage والرسائل القصيرة. 2 عند إرسال رسائل إلى جهات اتصال ليس لديها جهاز Apple، يدعم تطبيق الرسائل الآن RCS للحصول على وسائط أكثر ثراءً ومراسلة جماعية أكثر موثوقية مقارنة بالرسائل القصيرة والرسائل المتعددة الوسائط.

يساعد تطبيق الهاتف المستخدمين على البقاء منظمين من خلال القدرة على تسجيل المكالمات المباشرة ونسخها، مما يجعل من السهل تذكر التفاصيل المهمة لاحقًا. 3 يتم إخطار المشاركين في المكالمة قبل بدء التسجيل، ويتم حفظ النصوص بشكل ملائم في تطبيق Notes، مما يسمح للمستخدمين بالبحث بسرعة ومراجعة ما تمت مناقشته.

مميزات نظام IOS 18

مميزات نظام IOS 18

التصنيف الذكي في البريد

تتوفر ميزة التصنيف في Mail في وقت لاحق من هذا العام، وهي تعمل على تنظيم الرسائل لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بصندوق الوارد الخاص بهم. تتيح الفئة الأساسية للمستخدمين التركيز على الرسائل الأكثر أهمية أو التي تحتوي على معلومات حساسة للوقت. يتم تجميع المعاملات والتحديثات والعروض الترويجية حسب المرسل في عرض موجز جديد يجمع كل رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة من شركة ما، مما يسمح للمستخدمين بالبحث بسرعة عن ما هو مهم في الوقت الحالي.

مميزات نظام IOS 18

يقدم البريد طرقًا جديدة لإدارة صندوق الوارد من خلال التصنيف الذي يتضمن "الأساسي" و"المعاملات" و"التحديثات" و"العروض الترويجية".

مميزات نظام IOS 18

التصفح بدون تشتيت مع Safari

يعد Safari أسرع متصفح في العالم، ومع نظام التشغيل iOS 18، فإنه يوفر المزيد من الإمكانيات لتصفح الويب. 4 تبرز الميزات الذكية المعلومات الأساسية — مثل عنوان موقع أو ملخص أو مزيد من المعلومات حول فيلم أو برنامج تلفزيوني أو أغنية — بعد تحميل صفحة الويب. يوفر Reader المعاد تصميمه المزيد من الطرق للاستمتاع بالمقالات من خلال عرض مبسط وملخص وجدول محتويات للمقالات الأطول. باستخدام Distraction Control، يمكن للمستخدمين إخفاء العناصر الموجودة على صفحة الويب والتي قد يجدونها مزعجة لتصفحهم، مثل لافتات تسجيل الدخول أو تراكبات المحتوى داخل موقع الويب.

مميزات نظام IOS 18

تم إعادة تصميم Reader في Safari لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بالمقالات من خلال تضمين ملخص وجدول محتويات.

مميزات نظام IOS 18

تطبيق كلمات المرور الجديد كليًا

تطبيق Passwords هو تطبيق جديد مبني على أساس Keychain، مما يجعل من السهل على المستخدمين الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم ورؤية جميع بيانات الاعتماد الخاصة بهم - مثل كلمات المرور ورموز المرور وأكواد التحقق - كلها في مكان واحد. يدعم تطبيق Passwords تشفيرًا شاملاً وآمنًا بشكل لا يصدق؛ ويتزامن بسلاسة عبر الأجهزة؛ وينبه المستخدمين عندما يمكن تخمين كلمة المرور بسهولة، أو عندما يتم استخدامها عدة مرات، أو عندما تظهر في تسريب بيانات معروف.

ميزات الخصوصية المصممة لتمكين المستخدمين

يمنح نظام التشغيل iOS 18 المستخدمين أدوات لإدارة من يمكنه رؤية تطبيقاتهم، وكيفية مشاركة جهات الاتصال الخاصة بهم، وكيفية اتصال جهاز iPhone الخاص بهم بالملحقات. توفر التطبيقات المقفلة والمخفية للمستخدمين راحة البال بأن المعلومات التي يريدون الاحتفاظ بها خاصة، مثل إشعارات التطبيق والمحتوى، لن يراها الآخرون عن غير قصد. يمكن للمستخدمين الآن قفل التطبيق، وللحصول على خصوصية إضافية، يمكنهم أيضًا إخفاء التطبيق ونقله إلى مجلد تطبيقات مقفل ومخفي. عندما يتم قفل التطبيق أو إخفاؤه، يتم إخفاء المحتوى مثل الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني داخل التطبيق عن البحث والإشعارات والأماكن الأخرى عبر النظام. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نظام التشغيل iOS 18 للمستخدمين مشاركة جهات اتصال محددة فقط مع تطبيق، ويمكن للمطورين تقديم تجربة أكثر سلاسة وخصوصية للمستخدمين عند توصيل ملحقات الطرف الثالث بجهاز iPhone.

المجموعة الأولى من ميزات Apple Intelligence ستكون متاحة في الشهر المقبل

تم دمج Apple Intelligence بشكل عميق في نظام التشغيل iOS 18، مما يستغل قوة Apple silicon لفهم وإنشاء اللغة والصور، واتخاذ الإجراءات عبر التطبيقات، والاستفادة من السياق الشخصي لتبسيط وتسريع المهام اليومية - كل ذلك مع حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم. ستتوفر المجموعة الأولى من ميزات Apple Intelligence الشهر المقبل، مما يوفر تجارب ممتعة وبديهية وسهلة الاستخدام ومصممة خصيصًا لمساعدة المستخدمين على القيام بالأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

وباستخدام أدوات الكتابة، يستطيع المستخدمون تحسين كلماتهم من خلال إعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه في كل مكان يكتبون فيه تقريبًا، بما في ذلك البريد والملاحظات والصفحات وتطبيقات الجهات الخارجية. وفي تطبيق الصور، تتيح ميزة الذكريات الآن للمستخدمين إنشاء الأفلام التي يريدون مشاهدتها بمجرد كتابة وصف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام اللغة الطبيعية للبحث عن صور معينة، ويصبح البحث في مقاطع الفيديو أكثر قوة مع القدرة على العثور على لحظات معينة في المقاطع. ويمكن لأداة التنظيف الجديدة تحديد وإزالة الأشياء المشتتة للانتباه في خلفية الصورة - دون تغيير الموضوع عن طريق الخطأ. وفي تطبيقات الملاحظات والهاتف، يمكن للمستخدمين تسجيل الصوت ونسخه وتلخيصه. وعند بدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة في تطبيق الهاتف، يتم إخطار المشاركين تلقائيًا، وبمجرد انتهاء المكالمة، يقوم Apple Intelligence بإنشاء ملخص للمساعدة في تذكر النقاط الرئيسية.

مميزات نظام IOS 18

تتيح ميزة Apple Intelligence للمستخدمين طرقًا جديدة لتحسين كتاباتهم والتواصل بشكل أكثر فعالية. فبفضل أدوات الكتابة الجديدة على مستوى النظام، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه في كل مكان يكتبون فيه تقريبًا، بما في ذلك البريد والملاحظات والصفحات وتطبيقات الجهات الخارجية.

مميزات نظام IOS 18

أصبحت Siri أكثر طبيعية ومرونة وتكاملاً بشكل عميق مع تجربة النظام. فهي تتمتع بتصميم جديد تمامًا مع ضوء متوهج أنيق يلتف حول حافة الشاشة عند تنشيطه على iPhone. ويمكن للمستخدمين الكتابة إلى Siri في أي وقت على iPhone، ويمكنهم التبديل بسلاسة بين النص والصوت أثناء استخدامهم Siri لتسريع المهام اليومية. وبفضل قدرات فهم اللغة الأكثر ثراءً، يمكن لـ Siri المتابعة عندما يتعثر المستخدمون في كلماتهم ويمكنها الحفاظ على السياق من طلب إلى آخر. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المعرفة الواسعة بمنتجات Siri، يمكنها الآن الإجابة على آلاف الأسئلة حول ميزات وإعدادات أجهزة Apple.

مميزات نظام IOS 18

حصلت Siri على تصميم جديد يتضمن ضوءًا متوهجًا أنيقًا يلتف حول حافة الشاشة عند تنشيطها.

مع تشغيل العديد من نماذج Apple Intelligence بالكامل على الجهاز، بالإضافة إلى تقديم Private Cloud Compute - الذي يوسع خصوصية وأمان أجهزة Apple في السحابة لفتح المزيد من الذكاء - تمثل Apple Intelligence خطوة غير عادية إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية في الذكاء الاصطناعي.

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