تحديث One UI 7 من سامسونج: الأجهزة المؤهلة وخطوات التسجيل

يترقب الملايين من مستخدمي هواتف جالاكسي إطلاق واجهة One UI 7 في نسختها التجريبية، والتي تمنح المستخدمين فرصة تجربة أحدث الميزات قبل الإصدار الرسمي. وعلى الرغم من التأخير في طرح التحديث، أعلنت سامسونج رسميًا عن الأجهزة المؤهلة والجدول الزمني لإطلاقه، بالإضافة إلى خطوات التسجيل في البرنامج التجريبي. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 7

أكدت سامسونج أن قائمة الأجهزة التي ستحصل على One UI 7 تشمل:

هواتف جالاكسي S:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra



هواتف جالاكسي A وZ:

Galaxy A55

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5



أجهزة التابلت:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

الجدول الزمني لإطلاق تحديث One UI 7

بدأ برنامج One UI 7 التجريبي متأخرًا عن المعتاد، حيث حصلت سلسلة جالاكسي S24 على التحديث في الأسبوع الأول من ديسمبر 2024، بينما توسع البرنامج ليشمل أجهزة أخرى لاحقًا.

في 5 مارس 2025، أعلنت سامسونج عن انضمام أجهزة جديدة للبرنامج، حيث حصل جالاكسي Z فولد 6 وجالاكسي Z فليب 6 على التحديث التجريبي في نفس الأسبوع.

من المقرر أن تحصل الأجهزة المتبقية، بما في ذلك سلسلة جالاكسي S23 وجالاكسي تاب S10 وجالاكسي A55، على التحديث خلال شهر مارس 2025.



طريقة التسجيل في برنامج One UI 7 التجريبي

للانضمام إلى البرنامج التجريبي والحصول على التحديث قبل الجميع، اتبع الخطوات التالية:

1. التحقق من الأهلية: تأكد أن جهازك مدرج ضمن الأجهزة المؤهلة، وأن البرنامج متاح في منطقتك.



2. التسجيل في البرنامج:

افتح تطبيق Samsung Members على هاتفك.

ابحث عن One UI Beta Program، ثم اضغط عليه وقم بالتسجيل.

3. تثبيت التحديث:

انتقل إلى الإعدادات > تحديث البرمجيات، ثم اضغط على تحميل وتثبيت.

تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة بنسبة 40% على الأقل، وقم بإنشاء نسخة احتياطية قبل التحديث.

لماذا يجب عليك تجربة One UI 7؟

يقدم One UI 7 تحسينات كبيرة في أداء النظام والتصميم، بالإضافة إلى ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم. وإذا كنت من محبي تجربة الميزات الجديدة قبل إطلاقها رسميًا، فإن الانضمام إلى البرنامج التجريبي فرصة رائعة لاختبار التحديث قبل الجميع.

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