موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مارس 2025.. كيفية التقديم والشروط المطلوبة

تعد مساعدات تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وفي هذا التقرير، يوضح الموجز موعد صرف الدعم لشهر مارس 2025، بالإضافة إلى خطوات التقديم والشروط المطلوبة.

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مارس 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لشهر مارس 2025 منتصف الشهر الجاري وسيتمكن المستفيدون من صرف المبالغ المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم للأسر المستحقة.

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

يعتبر برنامج "تكافل وكرامة" أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للفئات الأكثر احتياجًا. وينقسم البرنامج إلى قسمين:

برنامج تكافل: يستهدف الأسر التي لديها أطفال حتى سن 18 عامًا، بشرط التزامهم بالتعليم والرعاية الصحية.

برنامج كرامة: موجه لكبار السن (65 عامًا فأكثر) والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.



المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

للتسجيل في برنامج "تكافل وكرامة" والحصول على الدعم النقدي، يجب توفير المستندات التالية:

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.



2. شهادات ميلاد الأبناء (مميكنة ومثبت بها الرقم القومي).



3. شهادات وفاة (إن وُجدت).



4. شهادة زواج أو طلاق، وفقًا للحالة الاجتماعية.



5. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، أو غاز).



6. تقرير طبي للأشخاص ذوي الإعاقة.



7. شهادة قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة.

خطوات التقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامة

للتقديم والاستفادة من البرنامج، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.



2. تقديم المستندات المطلوبة وملء استمارة الطلب.



3. متابعة الطلب من خلال زيارة الوحدة الاجتماعية أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يدعم البرنامج حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعادل نحو 22 مليون مواطن، بإجمالي موازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه. ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

كيفية الاستفسار عن الدعم النقدي من تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم أو تقديم الشكاوى عبر:

الاتصال بالخط الساخن: 19680

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: www.moss.gov.eg



أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الفئات الأولى بالرعاية

يساهم برنامج "تكافل وكرامة" بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأسر المصرية، حيث يوفر لهم دعمًا شهريًا يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والغذاء. كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مستمر إلى تطوير البرنامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تأخير.

لذلك، إذا كنت من المستحقين لهذا الدعم، احرص على تقديم طلبك بالمستندات المطلوبة، ومتابعة موعد الصرف لضمان الحصول على المساعدة في الوقت المناسب.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والمبالغ المستحقة