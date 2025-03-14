خطوات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2025 بعد الزيادة الجديدة

خطوات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2025.. يبحث العديد من المواطنين غير المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن خطوات التقديم لعام 2025، خاصة بعد زيادة موازنته إلى 53 مليار جنيه، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا وتوفير دعم مالي للفئات المستحقة.

كما يتيح للمستفيدين الحاليين إمكانية الاستعلام عن حالة المعاش وإجراء التحديثات المطلوبة لضمان استمرار الحصول على الدعم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي خطوات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2025 بعد زيادته إلى 53 مليار جنيه.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2025

خطوات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2025

للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، يجب التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن، مع تقديم المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية ومثبت بها العنوان الحالي، للأفراد 18 سنة فأكثر.

قسيمة الزواج أو الطلاق (حسب الحالة الاجتماعية).

شهادات ميلاد مميكنة (كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت) موضح بها اسم مكتب التموين.

قيد دراسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد جامعي للطلاب الملتحقين بالجامعة.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية للحالات التي تعاني من إعاقة أو مرض مزمن.

شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.

إثبات حالة الانفصال مثل شهادة الهجر أو أي مستند رسمي يدل على ذلك.

إقرار الوصاية للأيتام، إن وجد.

شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2025

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

للتأهل للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب استيفاء الشروط التالية:

يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجه موظفًا في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا.

يجب أن تضم الأسرة أطفالًا حتى عمر 18 عامًا مسجلين في مراحل التعليم المختلفة، بدءًا من 6 سنوات.

تقديم بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق، إضافةً إلى شهادة طبية رسمية في حال وجود إعاقة بين أفراد الأسرة.

يستهدف البرنامج كبار السن (65 عامًا فأكثر)، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الإعاقة الذين يعانون من عجز يمنعهم من العمل.

يشترط ألا يمتلك المتقدم عقارات، أراضي زراعية، أو مصادر دخل إضافية قد تؤدي إلى استبعاده من المعاش.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2025

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