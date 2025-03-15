موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. اعرف هتقبض مرتبك امتى؟

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. مع اقتراب نهاية شهر مارس 2025، يترقب الموظفون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة موعد صرف مرتباتهم، ويحرص العديد من المواطنين على معرفة الموعد المحدد لصرف المرتبات لتخطيط ميزانيتهم الشهرية.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أي تفاصيل أو تغييرات قد تطرأ على مواعيد الصرف هذا الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية في بيان سابق أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 من الشهر نفسه، كما تم تحديد 4 أيام لصرف المتأخرات، وهي 6 و9 و10 من نفس الشهر.

وبحسب تصريحات الوزارة، يمكن صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في قطاعات الدولة من خلال فروع البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في مختلف محافظات ومدن مصر، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور كما هو مقرر.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة

تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد مجموعة من الإجراءات المالية الهامة، أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات في يوليو 2025، في حين سيتم بدء صرف زيادة معاش تكافل وكرامة في إبريل 2025، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي خلال شهر رمضان.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

في إطار حرصها على توفير سبل الراحة للمواطنين وتقليل التزاحم، أعلنت وزارة المالية عن عدد من الوسائل والأماكن لصرف الرواتب، ومن أبرزها:

ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع البنوك الحكومية والتجارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

4600 مكتب تابع للهيئة القومية للبريد المنتشرة في كافة محافظات مصر، والتي ستتاح لصرف المرتبات.

تتيح هذه الأماكن للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم لصرف مستحقاتهم، مما يسهم في تسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد.

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