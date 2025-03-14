موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2025 وموعد تطبيق الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بموعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2025 للعاملين في الحكومة، وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص, في إطار القرارات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المستحقة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ من 23 مارس, وتم تخصيص أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.

راعى جدول الصرف أيام العطلات والإجازات الرسمية، إذ تتيح وزارة المالية مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية, مشددة على ضرورة إخطار الجهات الإدارية لموظفيها بالمواعيد المحددة لتجنب التكدس على أجهزة الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات أبريل 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من 1 أبريل، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، لتتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وفق الآليات المتبعة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور

كشف وزير المالية عن حزمة زيادات في الأجور والمعاشات تُعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة ليصل إلى 7000 جنيه, جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادات الأجور والمعاشات

تضمنت قرارات مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات، من أبرزها:

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

زيادة الأجور بتكلفة إجمالية 85 مليار جنيه.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه.

إقرار علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.

تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.

زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.

رفع أجور العاملين في الدرجة السادسة بنحو 1100 جنيه، وتصل الزيادة إلى 1500-1600 جنيه للدرجات الأعلى.

موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات سيبدأ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، موضحًا أن الإجراءات تستهدف تحسين دخول 4.5 مليون موظف حكومي، بالإضافة إلى 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة خصصت 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، لتوفير دعم إضافي للجهات التي تواجه صعوبات في تنفيذها.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص عند 250 جنيهًا شهريًا، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني. ولأول مرة، تم وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

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