موعد صرف الزيادة التموينية في رمضان 2025.. وقيمة الدعم الإضافي للأسر المستحقة

يبحث العديد من المواطنين، عن موعد صرف الزيادة التموينية، ويأتي ذلك في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أعلنت وزارة التموين عن موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين في شهر رمضان 2025 المبارك، والتي تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة الدعم المالي الذي سيتم منحه للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، ويستفيد منها 10 ملايين أسرة.

بطاقات التموين في رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد صرف الزيادة التموينية في رمضان 2025 وقيمتها، بالإضافة إلي عرض قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025.

موعد صرف الزيادة التموينية

من المقرر بدء موعد صرف الزيادة التموينية في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين في شهر رمضان 2025، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.

زيادات التموين الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، بتخصيص دعم إضافي لمستحقي بطاقات التموين مع بداية شهر رمضان وحتى يونيو 2025، موضحًا أن الدعم سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين الذين يعتبرون الأكثر احتياجًا.

الأسر المكونة من فرد واحد

الزيادة التموينية لـ الأسر المكونة من فرد واحد، تأتي بقيمة 125 جنيهًا شهريًا.

الأسر المكونة من فردين فأكثر

الزيادة التموينية لـ الأسر المكونة من فردين فأكثر، تكون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025

الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيها.

السكر: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق: دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كجم بسعر 18 جنيها.

البسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.

الخل 5%: 900 مل بسعر 6 جنيهات.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيها. و400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

اللبن المجفف: 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

التونة المفتتة: وزن 140 جراما بسعر 18 جنيهًا.

موعد صرف الزيادة التموينية

الفول المعبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

المسلي الصناعي: 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

العدس المجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

ملح الطعام: 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

صابون الغسيل: 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

صابون التواليت: 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك: 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق الغسيل العادي اليدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

الطحينة البيضاء: ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.

المربى: أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

الجبن الأبيض: 125 جراما بسعر 4.50 جنيه.

البسكويت يويوز ويفر: أنواع بسعر 2.75 جنيه.

الشاي الناعم: 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

البسكويت بوو: أنواع بسعر 3.75 جنيه.

البسكويت تومورو: أنواع بسعر 3 جنيهات.

سائل غسيل الأواني: 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان: 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

بار حلاوة طحينية سادة: 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

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