موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد الزيادة الجديدة وفقًا لوزارة المالية

كشفت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل صرف مرتبات شهر مارس 2025، والتي تشمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي زيادة المرتبات في إطار جهود الحكومة لدعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية، وفيما يلي يكشف الموجز موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ من يوم 23 مارس ويستمر على مدار عدة أيام، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة. كما تم تخصيص أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، مع مراعاة العطلات الرسمية لضمان عدم تأخير المستحقات.

وتُتاح المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للعاملين إمكانية السحب في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم أمام أماكن الصرف

مرتبات مارس

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

في إطار تحسين الأوضاع المالية للموظفين، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، إلى جانب صرف علاوة دورية بقيمة 250 جنيهًا كحد أدنى للعاملين في هذا القطاع.

أما بالنسبة لموظفي الدولة، فقد أقرت الحكومة زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، على أن يتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.

الدرجة السادسة: زيادة لا تقل عن 1,100 جنيه.

آلية صرف مرتبات شهر مارس 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم وفق المواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، حيث يتم تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، مما يتيح لهم السحب بسهولة من أي ماكينة صراف آلي أو من خلال فروع البنوك والبريد المصري.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الموظفين بمواعيد الصرف المعلنة لتجنب الازدحام، خاصة مع توفير الرواتب إلكترونيًا لضمان سهولة الحصول عليها دون أي عوائق.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا لجميع العاملين في 1 يوليو 2025، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

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