جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. هل هناك زيادة قبل العيد؟

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يتساءل عنها الموظفين بهدف صرف المرتبات عقب تبكيرها، ومن أجل شراء المستلزمات المعيشية، وخاصة في شهر رمضان المبارك وبشاير عيد الفطر المبارك.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ويأتي جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 على النحو التالي:

وبدورها، كشفت وزارة المالية عن تقديم جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 كي يبدأ من يوم 23 مارس وذلك بدلاً من يوم 24 مارس، وهو تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شمل أيضاً القرار زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية.

وقد حددت الوزارة جدولاً زمنياً مضمونه صرف المرتبات، حيث سوف تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك مع تخصيص 3 أيام إضافية من أجل صرف مستحقات العاملين المتأخرة.

كما شددت الوزارة أن المرتبات سوف تكون متوفرة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يوفر لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2025

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. وفي يوم 23 مارس، سوف يتم صرف المرتبات للعاملين في عدد من الجهات الحكومية، ومنها أيضاً مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والكثير من الوزارات مثل التموين، القوى العاملة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

أما في يوم 24 مارس، سوف يتم صرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي أيضاً، التربية والتعليم، الزراعة، والخارجية، الشباب والرياضة، المالية، وذلك بالإضافة إلى عدد من الجهات القضائية والإدارية مثل المحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية.

تفاصيل مرتبات العاملين في شهر مارس 2025

وجاء جدول المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة كالتالي:

- مرتبات موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه

- مرتبات موظفي درجة المدير العام: 9.200 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 8.200 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 8.000 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه

- مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 6.000 جنيه

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ومن الممكن للعاملين في الدولة صرف مرتباتهم عن طريق عدة قنوات رسمية، مثل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المتباينة، ومكاتب البريد المصري.

وتدعو الوزارة أيضاً إلى تجنب التزاحم، حيث سوف تكون المرتبات متواجدة في الحسابات البنكية وذلك ابتداء من تاريخ الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

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