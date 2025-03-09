موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. خلال أيام

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يُقرر صرف مرتبات شهر مارس الجاري في العام الحالي 2025 بالزيادة الجديدة، التي كشفت عنها وزارة المالية وذلك ضمن صرف مرتبات الشهر الجاري.

وتاتي موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، من أجل الموظفين العاملين في القطاع الخاص، بهدف مواكبة ظروف الحياة وإسهامًا من الحكومة المصرية لتعزيز المستوى المعيش.

ولذلك فيما يلي نستعرض لكم من موقع الموجز مموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

وجاء الإعلان عن ارتفاع نسبة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كي يصل إلى 7000 جنيه وذلك اعتبارًا من يوم 1 مارس 2025، وهو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قرر المجلس القومي للأجور صرف 250 جنيهاً حدا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد أيضاً لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.

موعد صرف مرتبات شهر مارس الحالي 2025

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري 2025، للعاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وقد تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين بها.

ومن المقرر صرف مرتبات شهر مارس الجاري وذلك بداية من 23 مارس، وعلى أن تُصرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر الحالي، وتتم مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وعلى أن تبدأ توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي بناءً على المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهم أماكن صرف مرتبات شهر مارس الجاري 2025

ويكمن للعاملين في جميع قطاعات الدولة صرف مرتبات شهر مارس 2025 عن طريق:

- فروع البنوك.

- فروع البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي.

وشددت الوزارة على أن المرتبات سوف تكون متواجدة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يوفر ذلك لهم السحب في أي وقت دون الحاجة للتزاحم.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

وبالتزامن مع تقديم صرف المرتبات، قد أقرت الحكومة ارتفاع نسبة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة، حتى يصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع زيادات مختلفة حسب الدرجات الوظيفية:

– الدرجة الممتازة: من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.

– الدرجة العالية: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.

– الدرجة الأولى: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.

– الدرجة السادسة: زيادة لا تقل عن 1100 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

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