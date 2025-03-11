موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025.. وزيادة الأجور والمعاشات

موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025.. يبحث العديد من أعضاء هيئة التدريس عن تلك الكلمات البحثية يوميًا تزامنًا مع إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص بداية من مارس 2025.

الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع إعلان موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025 في الحكومة، وشركات البترول، وكذلك تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025

وتشهد الأيام القادمة سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.، حيث تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية في 23 مارس المقبل.

ويشمل هذا الصرف جميع مستحقات الموظفين، بما في ذلك المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، الذين سيحصلون على مرتباتهم في نفس التاريخ.

موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025.. كما حددت الوزارة مواعيد صرف متأخرات المستحقات في الأيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة لشركات البترول التابعة للقطاع الحكومي، فيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا عن الموعد المعتاد ليكون يوم الخميس 20 مارس 2025، بينما تبدأ شركات البترول في القطاع الاستثماري والمشترك في صرف مرتبات مارس يوم الأحد 23 مارس 2025.

موعد صرف المعاشات لشهر أبريل 2025

تقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من 1 أبريل المقبل. سيتم صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي في جميع البنوك ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي، ما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم بأسرع وقت.

تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات في القطاعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات التي تضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، والتي من المقرر تنفيذها في بداية العام المالي المقبل، بدءًا من يوليو 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025.. وتشمل القرارات رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة إلى 7000 جنيه، إضافة إلى زيادة العلاوات والبدلات.

أبرز قرارات زيادة المرتبات والمعاشات:

علاوات دورية: 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير الخاضعين لهذا القانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة: إلى 1000 جنيه بدلاً من 400 جنيه.

زيادة حافز الجودة: تم تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

زيادة المعاشات: من المقرر أن تتم زيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو 2025.

زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة ليصبح 7000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في إطار دعم العمالة وتحسين مستوى الدخل، قررت الحكومة تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من 1 مارس 2025.

حيث تم رفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تقرر زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

قيمة العلاوة الدورية في القطاع الخاص:

يتم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا.

لأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

هل تطبيق الزيادة في القطاع الخاص إلزامي؟

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه يعد قرارًا ملزمًا لجميع أطراف القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا القرار يأتي بعد التشاور مع الجهات المعنية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيقه بشكل صحيح.

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، سواء من خلال زيادة المرتبات والمعاشات أو من خلال تحسين مستوى الأجور في القطاع الخاص.

ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو دعم الطبقات العاملة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.

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