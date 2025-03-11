اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 رسميًا.. صور

. اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين “الجديد - القديم” للدور الأول 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لاعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث أعلنت الوزارة جدول مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين “الجديد - القديم”.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع المدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي سياق آخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل لـ “الموجز” عن أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، حيث اعتمد بالفعل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم في وقت اسبق أيضًا أن بمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، ستصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل الامتحانات لجميع الفئات، والتي تشمل:

جدول امتحانات شعبة علمي علوم

جدول امتحانات شعبة علمي رياضيات

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

جدول امتحانات مدارس المكفوفين

جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

جدول امتحانات طلاب الدمج

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وحرصت وزارة التربية والتعليم على أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 متوازنًا، بحيث يمنح الطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة قبل كل مادة، مما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

حذرت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاعتماد على أي جداول غير رسمية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات غير معتمدة، حيث من المقرر أن يصدر الجدول خلال الساعات المقبلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الوحيد سيتم نشره عبر بيان رسمي صادر عنها، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي أخبار أو جداول مغلوطة يتم تداولها بشكل غير رسمي.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، لتجنب أي ارتباك قد يؤثر على استعداداتهم للامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن مواعيد بدء الامتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025 ولكنها ستبدأ يوم 15 يونيو من العام الحالي.

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