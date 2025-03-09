موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد رسميًا

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 خاصة بعد انتهاء عملية تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدارس، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط والمواصفات الخاصة بالامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 طبقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم حيث حددت الوزارة أيضًا عدة إجراءات لضمان تنظيم الامتحانات بسلاسة.

تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول للثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما تُعقد اختبارات الدور الثاني للطلاب الراسبين اعتبارًا من السبت 16 أغسطس 2025 وجاءت المواعيد وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

في خطاب رسمي صادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 سيكون 14 يونيو 2025، مع التأكيد على عدم اعتماد جدول الامتحانات حتى الآن، محذرة من تداول أي أخبار غير رسمية بشأنه.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الجدول هي وزير التربية والتعليم، وسيكون موحدًا لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، ليتم إعلانه رسميًا فور اعتماده.

الفئات المسموح لها أداء امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يحق لها التقدم لامتحانات الثانوية العامة حيث تشمل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسجلوا استمارة التقديم من قبل.

موعد امتحانات الثانوية العامة

مواد الثانوية العامة 2025

أما المواد الدراسية المقررة فهي تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد التخصص مثل التاريخ والجغرافيا لشعبة الأدبي، والأحياء والكيمياء والفيزياء لشعبة علمي علوم، والرياضيات لشعبة علمي رياضة، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع كالتربية الرياضية والتربية الوطنية.

ومن المتوقع إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال بداية شهر إبريل المقبل من العام الحالي حتى يستطيع الطلاب الاستعداد للامتحانات والتي ستعقد يوم 14 يونيو من العام الحالي.

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