موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. ألحق ذاكر

امتحانات الثانوية العامة 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم موعد الإعلان الرسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تتواصل الاستعدادات على قدم وساق بعد إتمام عملية تسجيل الاستمارات وتسليمها إلى المدارس.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،عن كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانات، وسط اهتمام واسع من الطلاب الذين يسعون لمعرفة المواعيد الدقيقة والضوابط الخاصة بالاختبارات هذا العام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2025 ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، على أن تجرى امتحانات الدور الثاني في 16 أغسطس 2025، هذه المواعيد تم تحديدها بناءً على خطاب رسمي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها في نهاية ديسمبر 2024.

الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2025

حتى الآن، لم يتم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة بشكل نهائي. وقد حذرت الوزارة من تداول أي معلومات غير رسمية حول الجدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإعلان الرسمي سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة فور الانتهاء من اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم.

الثانوية العامة 2025

الفئات المؤهلة لأداء الامتحانات الثانوية العامة

تتمثل الفئات المؤهلة للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025 في:

- الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 في الشعبتين العلمية والأدبية.

- الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسجلوا استمارة التقديم للامتحانات.



المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة 2025

وفقا للنظام الجديد، تم تحديد المواد التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات حسب التخصصات، وتشمل:

الشعبة الأدبية:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

شعبة علمي علوم:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

شعبة علمي رياضة:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

المواد غير المضافة للمجموع:

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الرياضية

التربية الوطنية



النظام القديم والجديد للامتحانات الثانوية العامة

الفئات التي يحق لها دخول امتحانات الثانوية العامة وفقًا للنظام الحديث تشمل الطلاب المقيدين في الصف الثالث الثانوي 2024/2025، بالإضافة إلى الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشرط نسبة حضور لا تقل عن 85%، كما يسمح للطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بسبب ظروف قهرية بالدخول للامتحانات، مع معاملة خاصة لهم.

أما في النظام القديم، يمكن للطلاب الذين تغيبوا عن جميع الامتحانات أو الذين رسبوا في الصف الثالث الثانوي دون استنفاد عدد مرات الرسوب المسموح بها، دخول الامتحانات، ويظل جميع الطلاب في انتظار الكشف عن الجدول النهائي للامتحانات الذي سيساهم في تحديد مسار استعداداتهم بشكل دقيق، مع تأكيد الوزارة على الالتزام بالموعد المحدد للامتحانات.

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