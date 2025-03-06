إطلاق جائزة زايد للاستدامة لفئة المدارس الثانوية لعام 2025-2026
أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن فتح باب التقديم لفئة المدارس الثانوية على مستوى العالم لعام 2025-2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجائزة المستمر لدعم الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على دور الشباب والمجتمعات المحلية في تطوير حلول مستدامة.
ويقدم موقع الموجز تفاصيل عن أهداف الجائزة وأهميتها، حيث تهدف جائزة زايد للاستدامة، التي تم تأسيسها تكريمًا لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى دعم مشاريع الحلول المستدامة في مجالات متعددة مثل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي.
وتشجع الجائزة المدارس الثانوية العالمية على تقديم حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي في بيئاتها المحلية.
تستهدف الجائزة المدارس في جميع أنحاء العالم، حيث سيتم اختيار ست مدارس، تمثل كل واحدة منها منطقة جغرافية مختلفة، لتقديم مشاريع مبتكرة ذات تأثير مستدام، ويجب أن تكون المشاريع قابلة للتنفيذ على مدار سنة إلى سنتين، مع تأثير ملموس في المجتمع المحلي.
جوائز مالية ودعم كبير للفائزين
تحصل كل مدرسة فائزة على منحة مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي لدعم تنفيذ مشاريعها المستدامة، ومن هذه المبلغ، يتم تخصيص 80% لدعم الحلول والتقنيات المستدامة المقترحة.
ومنذ إطلاق فئة المدارس الثانوية العالمية عام 2012، حققت المشاريع الفائزة نتائج مبهرة على الأرض، بما في ذلك:
توليد 7.3 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.
تقليل 5,781 طنًا من الانبعاثات الكربونية.
الحفاظ على 751,840 لترًا من المياه.
تحسين حياة 56,599 طالبًا حول العالم.
الجدول الزمني للتقديم والاختيار
فتح باب التقديم: فبراير 2025
إغلاق باب التقديم: 23 يونيو 2025
عملية المراجعة والتقييم: أغسطس 2025
مداولات لجنة الاختيار: سبتمبر 2025
اجتماع لجنة التحكيم: أكتوبر 2025
حفل توزيع الجوائز: يناير 2026
كيفية التقديم
يتم التقديم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجائزة، من خلال الرابط التالي: رابط التقديم لجائزة زايد للاستدامة
دعوة للمشاركة
تدعو جائزة زايد للاستدامة جميع المدارس الثانوية حول العالم للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال الابتكار والعمل الجماعي.
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