عقوبة غياب طلبة الثانوية العامة من المدارس.. خلي بالك

وجهت الإدارات التعليمية تعليمات مشددة للمدارس بشأن غياب طلبة الثانوية العامة، ونسب حضور الطلاب، مؤكدة على ضرورة تسجيل الحضور بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطلاب الذين يتجاوزون نسبة الغياب المقررة دون عذر، وينشر لكم موقع "الموجز"، كافة التفاصيل.

عقوب غياب طلبة الثانوية العامة من المدارس

ويشمل هذا القرار جميع المراحل التعليمية، حيث سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي على المتغيبين، كما أوضحت الإدارات أنه سيتم فصل الطلاب الذين يتجاوزون الحدود المحددة للغياب، وتحديداً في المرحلة الثانوية، حيث ستكون هناك إجراءات صارمة ضد الطلاب الذين يتغيبون بشكل متكرر، بالإضافة إلى انه سيتم إرسال إنذارات للطلاب الذين يتخلفون عن الحضور في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، كما ستُخصم درجات من الحضور والسلوك للطلاب الذين يفرطون في الغياب.

الثانوية العامة

غياب طلبة الثانوية العامة من المدارس

هذه القرارات تأتي بعد تحذير وزير التربية والتعليم من ارتفاع نسب الغياب، خاصة بين طلاب المرحلة الثانوية، الذين أظهروا تزايداً ملحوظاً في تجاوز الغياب، فيما يتعلق بالغرامات، حددت وزارة التربية والتعليم رسوم إعادة القيد وغرامات الغياب للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025، تشمل الغرامات فرض مبلغ 10 جنيهات عن كل 10 أيام غياب متواصلة أو متفرقة دون عذر مقبول، ويُعاد فرض نفس المبلغ كل 10 أيام غياب إضافية، كما تُدفع هذه الغرامات لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عبر المنافذ الإلكترونية.

جدير بالذكر أن، هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز الالتزام بالحضور المنتظم وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلاب.

وفي سياق اخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بعد إعادة هيكلتها وفقاً للتعديلات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، موضحة، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستنطلق يوم السبت 14 يونيو 2025، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025.

اقرأ أيضًا:

بدأ العد التنازلي.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 "الحق ذاكر"

شروط وضوابط التقدم لرئاسة لجان بامتحانات الثانوية العامة 2025.. ما هي؟تعاون حكومي لإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب بالفترة الصباحية