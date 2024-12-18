بدأ العد التنازلي.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 "الحق ذاكر"

مع بداية العد التنازلى لبدء انطلاق مارثون الثانوية العامة 2025، حيث تزداد عمليات البحث على محركات البحث المختلفة من قبل طلاب الثانوية العامة واولياء أمورهم، لمعرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 في الموافق يوم السبت 14 يونيو 2025، والتي لم تقرر حتى الآن موعد انتهائها .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمادها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى الآن، حيث أن لم تعتمد الوزارة الجدول إلا قبل بدء انطلاق الامتحانات بفترة ضئيلة، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي شائعات أو أخبار غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تزعم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 كالتالي:

- الامتحانات ستكون من المنهج الدراسي كاملًا دون حذف.

- توزيع الأسئلة سيتم وفق المواصفات الفنية لكل مادة.

- تم تعديل بعض المواصفات بعد دمج وإضافة مواد جديدة، مثل إضافة الجيولوجيا للأحياء.

- الجزء الأكبر من الامتحان سيكون اختيار من متعدد.

- يشمل الامتحان جزءًا مقاليًا بنسبة 15% من الأسئلة.

- سيتم تجنب الأخطاء التي حدثت في أوراق امتحانات العام الماضي، وستكون الأسئلة واضحة دون تعقيد في صياغتها.

- مجموع درجات امتحانات النظام الجديد هو 320 درجة، و410 درجة للنظام القديم، مع تحديد موعد موحد للامتحانات على مستوى الجمهورية.

إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صحة الأخبار المتداولة بشأن مقترح إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، موضحًا أنه "لم نصدر أي تصريحات في هذا الأمر، وهدفنا تقليص عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أن “أي حاجة يتم تداولها في هذا الشأن هي قيد الدراسة حتى الآن، وسيتم الإعلان إذا تم التوصل لصيغة نهائية”.

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