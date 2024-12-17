المتحدث باسم وزارة التعليم يحسم الجدل بشأن إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

أثارت فكرة إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات جدلاً واسعًا بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك بعد تداول أخبار عن إمكانية تنفيذ هذه الخطوة في العام المقبل، حيث بدء الكثيرون في طرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار على سير الامتحانات، وما إذا كان سيسهم في تسهيل الإجراءات التنظيمية أو سيتسبب في تحديات جديدة تتعلق بالتوزيع المكاني

وقد أعرب بعض أولياء الأمور عن مخاوفهم بشأن التأثيرات المحتملة على استعداد الطلاب، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين التنظيم وتخفيف الضغط على المدارس.، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل الكاملة.

إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن صحة الأخبار المتداولة بشأن مقترح إقامة امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، قال متحدث الوزارة: "لم نصدر أي تصريحات في هذا الأمر، وهدفنا تقليص عدد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة"، مشيرًا إلى أن “أي حاجة يتم تداولها في هذا الشأن هي قيد الدراسة حتى الآن، وسيتم الإعلان إذا تم التوصل لصيغة نهائية”.

وأوضح أيضًا، من خلال تصريح تليفزيوني له، أن التقييمات الأسبوعية تشير إلى مستوى الطلاب على مدار الأسبوع، كما أن التقييمات لا تأخذ وقت كبير من اليوم الدراسي، حيث يتم إقامتها داخل الفصول في جزء من الحصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك تحسن كبير في مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية نتيجة مواظبتهم على أداء الاختبارات الأسبوعية ضمن نظام التقييمات.

كما أن التقييمات لا تمثل ضغط على الطلاب، ولها تأثير كبير على مواظبة الطلاب في الحضور إلى المدارس والاهتمام بالمذاكرة.

استخدام التابلت المدرسي

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة دقيقة حول الاستخدام الأمثل من التابلت، والتي أشارت إلى أن الطالب لا يستفيد الاستفادة الكاملة من التابليت خلال مراحل التعليم قبل الجامعي، معقبًا: «الطلاب بتدفع 105 جنيهات مبلغ تأمين على استخدام التابلت».

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