بسبب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم.. محافظ أسوان يكرم المعلم المثالى لعام 2024

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المعلم المثالي عن المحافظة لعام 2024، علاء عبد الله مصطفى، أخصائي تطوير تكنولوجي بمدرسة الجعافرة قبلي الإعدادية بدراو، وذلك تقديرًا لأدائه المتميز طوال العام، ويرصد الموجز تفاصيل التكريم

تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم

وقد تُوج علاء عبد الله مصطفى باللقب تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير العملية التعليمية وتقديمه نموذجًا مشرفًا في مجال التربية والتعليم، كما تم الإشادة بتفانيه وجهوده في تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، مما أسهم في تحسين مستوى الأداء الدراسي والتفاعل داخل المدرسة.

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن تكريم المعلمين يعتبر بمثابة تقدير مستحق لما يقدمونه من دور رائد في بناء الإنسان وتشكيل وعى الطلاب لكونهم صناع الأمل وأساس التنمية فى المجتمع، وليساهم ذلك فى وجود جيل مستنير يستطيع تحمل المسئولية فى الجمهورية الجديدة التى وضع محاورها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دور المعلمين في النهوض بالعملية التعليمية

وأكد على تقدير المحافظة وإعتزازها بكافة الكيانات النقابية والمجتمعية والتى تقف مع الجهاز التنفيذى لتحقيق كافة مطالب وإحتياجات المواطنين، وهذا ما يتجسد واقعًا ملموسًا من خلال الدور البارز الذى تقوم به نقابة المعلمين فى النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة ورسالتها السامية على الوجه الأكمل.

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