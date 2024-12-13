نقيب المعلمين: مطلوب تشريع يغلّظ عقوبة الاعتداء على المعلم

كلّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بتقديم الدعم والمساندة لخالد بركات، مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات، الذي تعرض لاعتداء من بلطجية أثناء اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الذراع والقدم والوجه، ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة وأبرز تصريحات نقيب المعلمين.

أهمية تواجد محامى من النقابة

وشدد "الزناتي" على أهمية تواجد محامي النقابة الفرعية مع المعلم في جميع مراحل التحقيق للدفاع عنه والحفاظ على حقوقه الأدبية والمهنية.

الزناتي يطالب بـ تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين

وطالب الزناتي بتغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين أثناء أدائهم واجبهم داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تشديد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتعزيز التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية. كما دعا إلى إصدار تشريع عاجل يجرّم الاعتداء على المعلمين بشكل صارم.

دفاع النقابة عن حقوق المعلمين

وأكد الزناتي التزام النقابة الكامل بالدفاع عن حقوق المعلمين وهيبتهم، حفاظًا على استقرارهم النفسي والمهني، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ومن الجدير بالذكر، وجه خلف الزناتي، بضرورة مراجعة إجراءات السلامة ومنظومة الحماية المدنية بنادي المعلمين بالإسكندرية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة، كما أكد على أهمية توفير وسائل السلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الحرائق، بما في ذلك فحص أجهزة الإطفاء وتقييم المخاطر المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطط للطوارئ لحماية المنشآت.

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

تتعلق إجازة نصف العام الدراسي 2025 حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجازة ستبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، ويُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

نشرة الموجز التعليمية.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ونماذج الصف الثاني الثانوي وبداية الترم الثاني 2025

نشرة الموجز التعليمية .. وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين.. التعليم تصدر أمر إداري لسد العجز بأعداد المعلمين وخفض الكثافات الطلابية