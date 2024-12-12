بالأسماء.. الطلاب الفائزين في مسابقة لمحات من الهند ببورسعيد

قدم طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أرق عبارات التهنئة للإدارة العامة للشئون التنفيذية بقيادة إيهاب عبد المقصود، ولإدارة الأنشطة التربوية بقيادة نصرة فؤاد، ولتوجيه عام التربية الفنية بقيادة عبير سليم، والطاقم التوجيهي المعاون، لفوز الطالب سيف محمد عوض المغازي من مدرسة مجمع علي سليمان الإعدادية بنين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "آدم حنين"، وفوز الطالبة مريم محمد عبد الرؤوف من مدرسة الرياضية الإعدادية بنات بالمركز الأول في مسابقة "الطفولة".

الطلاب الفائزين في مسابقة لمحات من الهند

أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة لمحات من الهند

وبالإضافة إلى المشاركة المتميزة للطلاب المبدعين من مدارس محافظة بورسعيد في مسابقة "لمحات من الهند"، التي استضافت المحافظة جزءاً من فعالياتها، أسفرت عن فوز الطلاب الآتي أسماؤهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمختلف المراحل التعليمية، وفيما يلي سيعرضها الموجز:

فوز الطلاب بالمرحلة الابتدائية

- فوز الطالبة تقى محمد صبري من مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بالمركز الأول.

- فوز الطالب عادل أحمد عادل من مدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات بالمركز الثاني.

- فوز الطالبة حبيبة الحسين إبراهيم محمد من مدرسة زهراء بورفؤاد الابتدائية المعتمدة بالمركز الثالث.

فوز الطلاب بالمرحلة الإعدادية

- فوز الطالبة سجود أحمد عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية بنات بالمركز الأول.

- فوز الطالبة آيسل أشرف جلال عبد الحي من مدرسة القناة الإعدادية بنات بالمركز الثاني.

- فوز الطالبة نورهان رضا مصطفى عبد العزيز من مجمع محمد السيد وحسن بدراوي التعليمي بالمركز الثالث.

فوز الطلاب بالمرحلة الثانوية

- فوز الطالبة آية هاني الطباخ من مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات بالمركز الأول.

- فوز الطالبة منة الله محمد أبو حلاوة محمود من مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بالمركز الثاني.

- فوز الطالبة نور سامح محمد من مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بالمركز الثالث.

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