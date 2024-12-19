جدول امتحانات الترم الاول 2025 بجميع محافظات مصر

أعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة جدول امتحانات الترم الاول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث بدأت المديريات في الاستعداد لتقييم الطلاب بالمواد الأساسية، مع التركيز على تأدية المواد غير المضافة قبل الامتحانات الرسمية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الترم الاول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي وللمرحلة الاعدادية من الصف الأول إلى الثاني والمرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني الثانوي بالإضافة إلى معرفة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جدول امتحانات الترم الاول 2025 سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج برئاسة الدكتور محمد السيد عن جدول امتحانات الترم الاول 2025 كافة المراحل التعليمية، بعد عقد اجتماعات تنظيمية مع إدارات التعليم المختلفة، ومن المقرر أن تبدأ للمرحلة الإعدادية والابتدائية والثانوية يوم 11 يناير أما للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير ويمكنك الحصول على الجداول من خلال الصفحة الرسمية من هنــــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالشرقية المراحل الابتدائية والإعدادية وصفوف النقل بالتعليم الفني والمزدوج، والتي ستُعقد بين 11 و23 يناير 2025، ويمكن الحصول على الجداول الرسمية من هنــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جدول امتحانات الترم الاول 2025 جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بالتعاون مع مدير مديرية التربية والتعليم، ويمكن الحصول الجداول الرسمية من هنــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات النقل والشهادات المحلية وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الامتحانات من 11 إلى 23 يناير يمكنكم الحصول على الجداول الرسمية من هنــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025

جدول امتحانات الترم الاول 2025 الدقهلية

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على جدول امتحانات الترم الاول 2025 النقل والتعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يمكنك الحصول على الجداول الرسمية من هنــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 المنوفية

واعتمد صادق اللواء إبراهيم أبو ليمون جدول امتحانات الترم الاول 2025 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية من 11 إلى 23 يناير 2025 ويمكنكم الحصول لى الجداول الرسمية من هنــــــــا.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 الإسكندرية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد مواعيد امتحانات التعليم العام والفني والشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير 2025، مع تحديد أيام 2، 4، 5، و9 يناير لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، يمكنكوا الحصول على الجداول الرسمية من هنــــــــــــا.

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