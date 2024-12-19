يبحث طلاب المرحلة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2025 بمحافظة القليوبية، بعد إعلانها لجداول امتحانات جميع المراحل الدراسية وفقًا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2025 المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لذلك يمكنك الإطلاع على الجدول خلال السطور التالية:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي القليوبية

يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة الدقهلية يوم السبت 11 يناير 2025 حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين، أما يوم الأحد 12 يناير 2025 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي القليوبية



ويوم الإثنين 13 يناير 2025 تُجري امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويوم الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعتين، أما يوم الأربعاء 15 يناير 2025 يبدأ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالقليوبية

يلدأ جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 بمحافظة القليوبية يوم السبت 11 يناير 2025، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، حيث يستمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف، ومن خلاله تقييم مهارات الطلاب في التعبير اللغوي والخط والإملاء بشكل شامل.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالقليوبية

تتواصل الامتحانات يوم الأحد 12 يناير 2025 بمادة العلوم لمدة ساعتين، يليها يوم الإثنين 13 يناير 2025 امتحان مادة الجبر والإحصاء الذي يمتد لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالقليوبية

تختتم الامتحانات يومي الثلاثاء والأربعاء بمجموعة من المواد، حيث يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ثم يوم الأربعاء 15 يناير 2025 يمتحنون في مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، حيث يستمر كل امتحان لمدة ساعتين.

مواصفات امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2025

يمكن لطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي لعام 2025 الحصول على مواصفات الورقة الامتحانية الرسمية التي وفرتها ووزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي من هنــــــــا.

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