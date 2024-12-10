الامتحانات على الأبواب.. جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي2025

جدول الامتحانات للصف الأول الإعدادي2025.. يستعد طلاب الصفوف المختلفة في المرحلة الإعدادية لأداء امتحانات شهر نوفمبر، والتي تقترب مواعيدها بشكل تدريجي، ومع اقتراب بدء الامتحانات، يواصل العديد من الطلاب البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي لشهر نوفمبر لمعرفة المواعيد الدقيقة للمواد المختلفة، حيث أن تعتبر هذه الامتحانات فرصة مهمة لتقييم مستوى الطلاب في مختلف المواد الدراسية، من المتوقع أن يبدأ الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الاستعداد لتقديم امتحاناتهم، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025 في معظم المحافظات من بداية 1 يناير 2025، وتشمل كافة المواد الدراسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، والتربية الفنية.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي2025

جاء موعد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات لن تُعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

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