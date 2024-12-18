الآن رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf.. تفاصيل

مع اقتراب الامتحانات يبحث الطلاب عن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf حيث يمكن للطلاب الحصول على النماذج عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf حيث تُعد النماذج لها أهمية نظرًا لاحتوائها على اسئلة مشابة قد تأتي بامتحانات نصف العام الجاري.

رابط نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا كل ما تفعله هو الضغط على اللينك والدخول على الموقع وتحميل جميع المواد التي تريدها.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

لينك نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf

للحصول على باقي نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المواد عبر رابط مباشر يُجري اتباع الخطوات التالية:

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

مواصفات امتحان مادة التربية الدينية للصف السادس الابتدائي

تتضمن مواصفات امتحان مادة التربية الدينية للصف السادس الابتدائي لطلاب الترم الأول 2024-2025 توزيعًا متوازنًا للأسئلة على مختلف محاور المنهج، حيث يبلغ عدد بنود سؤال القرآن الكريم 7 بنود، وتُخصص له 11 درجة.

أما سؤال الحديث الشريف فيتكون من 5 بنود، بإجمالي درجات 6، في حين يتضمن سؤال العقائد 4 بنود ويحصل على 5 درجات، ويشمل سؤال العبادات أيضًا 4 بنود مخصصة له 5 درجات.

أما سؤال السير والشخصيات فيتألف من بندين فقط وتُخصص له 3 درجات ويبلغ إجمالي عدد البنود في الامتحان 22 بندًا، وإجمالي درجات الامتحان 30 درجة.

وتراعي الأسئلة تنوع مستويات التفكير بين الطلاب، حيث توزع 40% من الأسئلة لقياس التذكر، و30% لقياس الفهم، و20% للتطبيق، بينما خُصصت 10% لقياس المستويات العليا من التفكير.

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