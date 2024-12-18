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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

جدول امتحانات الترم الأول 2025 بجميع المحافظات

جدول امتحانات الترم
جدول امتحانات الترم الاول

أعلنت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جدول امتحانات الترم الأول 2025 لجميع الصفوف الدراسية، وذلك استعدادًا لانطلاق امتحانات نصف العام في شهر يناير المقبل، حيث اعتمد مديري المديريات التعليمية تلك الجداول لضمان تنظيم الامتحانات وفق الخطة الزمنية المحددة.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الترم الاول 2025 بجميع المحافظات بدءً من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية، حيث تنطلق الامتحانات بدءً من يوم 11 يناير وتنتهي يوم 23 يناير وفقًا لكل مرحلة.

جدول امتحانات الترم الاول بالإسكندرية 

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مواعيد جدول امتحانات الترم الاول 2025 بالإسكندرية لجميع المراحل الدراسية، حيث تبدأ الامتحانات من 11 يناير إلى 16 وحتى 23 يناير 2025، وتُجري المواد غير المضافة للمجموع أيام 2، 4، 5، و9 يناير.

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏تحتوي على النص '‏ی شنوں الطلبة والاقتحانان محافظة لاسكندرية مديرية لتربية والتعليم الشنون التنفيذية شنون التعليم الأساسى (العام) ٢٢٢٢/٢٤٢٤ امتحان شهادة إتمام ملاحظات الفترة إلى ق س 11 من ق س الزمسن ۲۰ المادة ساعتان_ونصف اليوموالتاريخ اللفةالعربيةو الخط نصف ساعتونمف الفطاس الدينية التربيةالدينية الـت۱/۱٢٣١١١ ۳۰ ٣٠ ساعتان ساعتان الأحة ۲۲۱۱/۱7١٩ العلوم الوندسة ۳٠ ساعتان ۲۰ ۰الاتتین۱۴۰ ساعتان 1 الدراساتالاجتماء لإجتماعية التربيةالفنية - T+ ساعتان 11 الثلاناء ۲٢/۱/١١١١ ۳۰ ساعتواحدة الجبير الحاسبالألي T. ساعتان الأريعاء ア・イロTY T. اللغه لإجنبية اللغه_الأجنبية ساعتواحدة الغميس ۲۲///۲۲۲ (ساعتان) (ریییس والخاسةلفات. :لاحظات_هامة هامة التعليم مدیرعامالتعليمالعام العام 3 /نجالاء_سلیم مالشنوت أقص جبر مدیر_اها_شدی_ا_لایمتاتعالت يعتمد. مديرالمديرية داعربی داعریی_ابوزید محری اتماتان‏'‏‏
جدول امتحانات الترم الاول بالإسكندرية 

وتبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

جدول امتحانات الترم الاول 2025 الشرقية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد رمضان، مواعيد جدول امتحانات الترم الاول 2025 لجميع المراحل الدراسية حيث يبدأ الصف الثالث الابتدائي من 11 يناير 2025 حتى 14 يناير 2025، أما الصف الرابع والخامس والسادس يبدأ يوم 11 يناير إلى 15 يناير 2025.

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جدول امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الابتدائية و الإعدادية و الثانوية

إعلان جدول امتحانات نصف العام بالقاهرة 2025

ويبدأ جدول امتحانات الترم الاول 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي من 11 يناير حتى 15 يناير، أما الشهادة الإعدادية للعام والمهني تبدأ من 16 يناير حتى 23 يناير 2025.

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جدول امتحانات الترم الاول الشرقية

جدول امتحانات الترم الاول الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الترم الاول 2025 لجميع صفوف مراحل النقل والتعليم الأساسي والشهادة الإعدادية حيث تبدأ المرحلة الابتدائية من 11 يناير وتنتهي 16 يناير، أما الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

قد تكون صورة ‏‏‏مقايسة‏، و‏كعب تذكرة‏‏ و‏نص‏‏
جدول امتحانات الترم الاول الدقهلية

جدول امتحانات الترم الاول المنوفية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد جدول امتحانات الترم الاول 2025 لجميع المراحل الدراسية حيث تبدأ الامتحانات في 11 يناير إلى 23 يناير أما المواد غير المضافة للمجموع تُجرى أيام 2، 4، 5، و9 يناير.

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جدول امتحانات الترم الاول المنوفية

جداول امتحانات

جدول امتحانات الترم الاول الشرقية
جدول امتحانات الترم الاول الشرقية
جدول امتحانات الترم الاول الشرقية
جدول امتحانات الترم الاول الشرقية
جدول امتحانات الترم الاول الشرقية
جدول امتحانات الترم الاول الشرقية


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