مواعيد تقييم الطلاب قبل امتحانات منتصف العام .. اعرف الآن

تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء أمورهم حول موعد بدء تقييم الطلاب بالفصل الأول من العام الدراسي الجاري 2024 / 2025، إذ أنه من المرتقب بدأ تقييم الطلاب اعتبارًا من الأسبوع القادم فى المواد الغير مضافة إلي المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية، وفيما يلى سيعرض الموجز التفاصيل

تقييم الطلاب بإمتحانات الفصل الدراسي الأول

يتزامن تقييم الطلاب في امتحانات الفصل الأول حتى 23 يناير 2025 مع حصول الطلاب على إجازات خلال فترة التقييمات بسبب أعياد الأقباط.

وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

مواعيد تقييم الطلاب قبل امتحانات منتصف العام

موعد التقييم النهائي لطلاب أولي وتانية ابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الأول ليكون في الأيام 16 و18 و22 من شهر يناير 2025، وستستمر التقييمات لمدة 5 أيام، حيث يُخصص لكل يوم مادة معينة، كما أكدت الوزارة أنه لن يتم تصعيد التلميذ الذي لا يحضر التقييم.

تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدرس الفصل هو المسؤول عن تقييم الطلاب وفقًا لتوجيهات موجه الصفوف الأولية. وتكون نتيجة التقييم على شكل (اجتاز / لم يجتاز)، مع اقتراح إجراء امتحان من عشر درجات، حيث يعتبر الطالب قد اجتاز إذا حصل على درجة بين 5 و10. كما أكدت الوزارة على ضرورة تخصيص كراسة للتقييم المبدئي والنهائي والاحتفاظ بها من قبل المعلم، وذلك لتجنب ضياعها مع التلاميذ أو فقدان أوراق التقييمات، مع التأكيد على أن هذه الأوراق تعامل معاملة أوراق امتحانات الترم.

موعد امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية يوم 11 يناير 2025.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي

وفيما يلي سنعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025، والتي جاءت كالتالي :

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

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